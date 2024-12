L’incanto del Natale su due Ruote: la fiaccolata dei Babbo Natale in bicicletta

La fine del 2024 si avvicina e con essa l’incanto di un evento che quest’anno colorerà la nostra città.

Spoleto, in occasione della chiusura di questo anno, accoglierà un momento speciale: la Fiaccolata in Bicicletta dei

Babbi Natale, un pomeriggio di festa, che si chiuderà con un brindisi nel Villaggio di Babbo Natale allestito in Piazza

Pianciani.

L’appuntamento è fissato per il 28 dicembre, con ritrovo alle ore 16.30 e partenza ore 17.00 in Piazza Garibaldi.

Decine di Babbi Natale, vestiti con il loro abito rosso, pedaleranno illuminando le strade della città con luci di mille

colori, portando stupore tra le vie del centro storico di Spoleto e momenti di allegria a tutti gli spettatori.

La Fiaccolata dei Babbi Natale è organizzata da Mtb Spoleto e La SpoletoNorcia in collaborazione con il Comune Di

Spoleto, Confcommercio Spoleto e l’Associazione ViviSpoleto.

L’itinerario del 28 pomeriggio prevederà il ritrovo alle ore 16.30 in Piazza Garibaldi con consegna delle luci che trasformeranno la città in un grande arcobaleno notturno.

La Partenza della fiaccolata è prevista per le ore 17.00 e si svilupperà in un percorso fantastico che toccherà i luoghi più caratteristici della città. Tra le tappe previste, Via Anfiteatro, Corso Mazzini, Piazza della Libertà, Giro della Rocca, Ponte delle Torri, Piazza Duomo e arrivo e brindisi finale presso Piazza Pianciani.

Il 28 di dicembre, non perdetevi l’evento di Natale illuminato dalla passione per la MTB.

Il tour in bicicletta è riservato ai soci Mtb Spoleto, ma lo spettacolo della Fiaccolata dei Babbi Natale, con la moltitudine di colori che sfrecceranno veloci tra il centro storico, è una visione magica per tutti, un’occasione di festa per celebrare insieme le feste del Natale e di fine 2024.