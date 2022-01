L’importanza della vaccinazione pediatrica per proteggere i bambini tra i 5 e gli 11 anni, l’appello ai genitori della dott.ssa Sonia Gallo, responsabile team vaccinali Spoleto

Attivate dalla Usl Umbria 2 due nuove postazioni, al Palatenda e a Castel Ritaldi

I casi di Covid-19 nei bambini in generale stanno aumentando dal momento che rappresentano una fetta importante della popolazione non vaccinata e quindi suscettibile alla malattia.

Da qui l’appello ai genitori della dott.ssa Sonia Gallo (nella foto ndr), responsabile dei team vaccinali del distretto di Spoleto: “Prima vacciniamo i nostri figli prima li proteggiamo”.

“Ricordiamo anche – spiega la dott.ssa Gallo – che il bambino può andare incontro ad una forma molto grave di malattia, diventa quindi fondamentale proteggere ogni singolo bambino per la tutela della sua salute”.

“Il vaccino è sicuro ed efficace – conclude la professionista dell’Azienda Usl Umbria 2 – negli Stati Uniti sono stati vaccinati 5 milioni e mezzo di bambini e gli eventi avversi sono stati pari a zero”.

Attivate dalla Usl Umbria 2 due nuove postazioni – Per sostenere la campagna vaccinale regionale e accelerare sulla inoculazione delle dosi ai più piccoli, tra i 5 e gli 11 anni, l’Azienda Usl Umbria 2 ha aperto al Palatenda di Spoleto, in via Laureti, una nuova postazione pediatrica con 50 dosi inoculate.

Sono quindi tre i centri vaccinali per i bambini attivi a Spoleto (Palatenda, Distretto “San Carlo”, Ospedale “San Matteo degli Infermi”, cui si aggiunge la postazione di Castel Ritaldi, nel Pes dell’azienda sanitaria, operativo da questa settimana tutti i mercoledì, dalle 14.00 alle 16.30.

Punti vaccinali Pediatrici Azienda Usl Umbria 2 a Spoleto



Servizio vaccinale Distretto San Carlo Spoleto: mercoledì ore 8.30 – 13.00 e 14.00 – 16.00 per la somministrazione di 80 dosi, 50 la mattina e 30 il pomeriggio)

Hub vaccinale Palatenda Spoleto: dal lunedì al giovedì pomeriggio ore 14.30 – 17.30 per 50 dosi

Punto vaccinale ospedaliero “San Matteo degli Infermi” Spoleto

dal 17 al 31 gennaio sono programmate 7 sedute pomeridiane, dalle ore 14 alle ore 17, per la somministrazione di 210 dosi complessive

Servizio vaccinale Castel Ritaldi: mercoledì pomeriggio ore 14.00-16.30 per 40 dosi

Si ricorda alla cittadinanza che

IL PUNTO VACCINALE IN CUI RECARSI PER FARE IL VACCINO VIENE COMUNICATO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE CHE AVVIENE TRAMITE PORTALE REGIONE UMBRIA.

Link di accesso diretto: https://vaccinocovid.regione.umbria.it/

L’invito è di rispettare il giorno e l’orario indicato nella prenotazione.