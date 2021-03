L’IIS Sansi Leonardi Volta incontra Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva

Videoconferenza sul tema “Educare: facciamo il punto”

Al via il terzo appuntamento per le iniziative formative 2021 dell’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto

Si tratta di un ciclo di incontri, tutti on line, rivolti a docenti, studenti, famiglie e all’intera cittadinanza nel corso dei quali vengono affrontate diverse tematiche.

In questa occasione il liceo incontra Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’età evolutiva ricercatore presso il dipartimento di Scienze-Biomediche dell’università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva.

Che significa educare oggi nell’era di internet e dei social? Quali sono le principali sfide educative da affrontare? Come è possibile riannodare i fili di una nuova alleanza educativa?

Questi sono solo alcuni degli interrogativi che verranno affrontati e che stanno a cuore a tante e a tanti di noi.

L’appuntamento è previsto per mercoledì 31 marzo dalle ore 17 alle ore 19. Il video-incontro potrà essere seguito da tutti gli interessati sul canale YuoTube della scuola, seguendo le indicazioni fornite nel sito www.liceospoleto.edu.it e sui social.

Allo psicoterapeuta saranno rivolte domande da parte dei docenti e dei genitori presenti.

Si invita la cittadinanza a partecipare