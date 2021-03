Libro Bianco della sanità Umbra, Marina Morelli chiede una “riflessione veloce e collegiale”

Lunedi si riunisce la IV Commissione Consiliare

Con sorpresa e in parte preoccupazione, al termine della lettura delle 140 cartelle che compongono il “Libro bianco” redatto dalla Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria, mi sono chiesta come mai la Giunta, con in testa Sindaco e Vicesindaco, non abbiano sentito la necessità di convocare urgentemente, almeno così avrei agito,e forse non solo io, in una qualsivoglia location anche virtuale, e riunire in una full-immersion di almeno 48 ore, tutti i consiglieri comunali eletti, e tutti i referenti dei partiti di appartenenza, per riflettere e studiare insieme azioni importanti.





La sensazione che si prova, leggendo la realtà fotografata dagli elementi indicati nell’ elenco delle tabelle riferite al 31/12/2019, richiede a mio avviso, una riflessione veloce e collegiale per verificare se la linea che il Comune di Spoleto sta tenendo su molti ambiti, sia quella giusta o se magari sia indispensabile una rapida modifica di gestione.

Fiduciosa che lunedì, i componenti della commissione sappiano dare il giusto contributo per il più concreto indirizzo e impulso, che la città di Spoleto, come evidenziato nelle 140 pagine che tratteggiano ampia e interessante realtà, ha urgente necessità di intraprendere.

Marina Morelli