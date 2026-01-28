Libri, tre presentazioni a palazzo Mauri con Walter Veltroni, Elisabetta Sinibaldi e Fabio Sibio

Sono tre gli appuntamenti in programma questa settimana alla Biblioteca comunale “G. Carducci” di palazzo Mauri. Da giovedì 29 a sabato 31 gennaio si terranno infatti le presentazioni dei libri “La croce di Gisa” di Elisabetta Sinibaldi, “Affresco in tre atti” di Fabio Sibio e “Buonvino e l’omicidio dei ragazzi” di Walter Veltroni.

Il primo incontro vedrà, giovedì 29 gennaio alle ore 17.00, l’autrice del libro “La croce di Gisa“, pubblicato da Dei Merangoli Editrice, Elisabetta Sinibaldi dialogare con Mario Lucidi, scrittore e già dirigete scolastico.

Gisa è una donna longobarda del VII secolo d.C. che, in questo oscuro periodo, attraversa il selvaggio e mutevole territorio europeo, dalla penisola italica alle Terre del Nord. Avrà la ventura di imbattersi in personaggi storici dell’Alto Medioevo mentre, accompagnata dal suo symbŏlum, procede lungo una sottile linea, quella dell’arte ‘astratta’ romano‐barbarica, che la condurrà verso una vita trascendente rispetto al proprio tempo, in un ‘mondo altro’ popolato dagli antenati e dalle forze della Natura. Lontano dagli stereotipi, ma rimarcando preconcetti e tabù, Elisabetta Sinibaldi racconta la storia di Gisa, che assurge a emblema di quella di tutte le altre donne dell’Europa cristianizzata, perseguitate, destinate alla vita claustrale oppure a matrimoni d’interesse, affossate e dimenticate dalla grande Storia, narrata solo dagli uomini e unicamente per loro.

Il secondo appuntamento è previsto invece per venerdì 30 gennaio, sempre alle ore 17.00, con la presentazione del libro di Fabio Sibio, “Affresco in tre atti“, pubblicato da Bertoni Editore. L’autore dialogherà con Elisa Ranucci. In programma le letture di Monia Cincis.

Carmela e Filippo. Due vite che scorrono parallele a migliaia di chilometri di distanza, apparentemente inconciliabili, che d’estate si intrecciano a San Ermete, un piccolo paese calabrese, dove ogni agosto si compie il rito: chi è emigrato ritorna a casa carico di sentimenti contrastanti e aspettative; chi è rimasto guarda con un misto di curiosità, ammirazione e/o fastidio quelli che tornano. Una storia che si sviluppa in tre atti, tre momenti diversi della vita dei protagonisti, lungo un arco temporale che va dalla fanciullezza all’età adulta.

L’ultimo incontro in programma si terrà sabato 31 gennaio alle ore 16.30. A palazzo Mauri è prevista infatti la presentazione del libro di Walter Veltroni, “Buonvino e l’omicidio dei ragazzi“, pubblicato da Marsilio.

La nuova indagine di Buonvino, al commissariato di Villa Borghese, comincia con un suono misterioso. Buonvino, mentre con i suoi festeggia il ritorno di Ivano, il barista, al suo chiosco, sente qualcosa che lo inquieta, potrebbe essere una risata, un pianto, potrebbe essere anche un grido d’aiuto. È mattina presto, è sabato, Villa Borghese ha appena aperto i battenti, il commissario manda i suoi a controllare, ma non trovano niente. Eppure, la memoria di quel suono non svanisce. Così, quando la domenica all’alba lo chiamano perché hanno trovato una ragazza, giovane, giovanissima, sedici o forse diciassette anni, impiccata all’orologio ad acqua del Pincio, il commissario sa, con l’intuito che lo contraddistingue, che quel grido, riso o pianto, è stato una premonizione. Buonvino non ha avuto figli e, davanti al corpo della ragazza, capisce che i figli sono di tutta la società e che gli assassini dei figli vanno trovati. In un’indagine che spazia dal cuore di Roma a Centocelle e il cui centro non sarà in un luogo geografico, ma in un luogo digitale, un universo di fotografie, messaggi e commenti, Walter Veltroni, muovendosi tra comicità e tragedia, ci accompagna nella solitudine di una generazione: i ragazzi che muoiono.

I tre incontri saranno aperti dai saluti istituzionali del vicesindaco Danilo Chiodetti.