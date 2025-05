Libri, dischi e vinili di Francesco Tatti entrano a far parte del patrimonio della Biblioteca e dell’Archivio del Teatro Lirico Sperimentale

OperaBiblio – la Biblioteca del Teatro Lirico Sperimentale – si arricchisce di una significativa donazione: la collezione privata di libri di Francesco Tatti, composta da testi di storia della musica e monografie su grandi compositori. La donazione comprende anche una raffinata selezione di dischi e vinili di musica classica e non solo, che andranno a far parte del patrimonio del Centro Studi “Belli-Argiris” – Archivio Storico del Teatro Lirico Sperimentale.

Si tratta di volumi rari e di pregio, insieme a vinili che testimoniano decenni di ascolto attento e appassionato. Un patrimonio prezioso che andrà ad arricchire il fondo documentario dello Sperimentale, offrendo a studenti, studiosi e appassionati nuove opportunità di approfondimento.

La donazione è stata effettuata da Valentina Tatti Tonni, in memoria del padre e della sua grande passione per la musica. Il Teatro Lirico Sperimentale esprime un sentito ringraziamento per il generoso gesto che, non solo contribuisce a preservare la memoria di Francesco Tatti, ma rafforza anche la vocazione culturale e formativa dell’Istituzione.

OperaBiblio ha sede a Spoleto, in Piazza Garibaldi, presso l’Ex Caserma Minervio, ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30. La biblioteca è un centro culturale e di studi che mette a disposizione della collettività il proprio patrimonio, attraverso il catalogo regionale e il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Il Centro Studi “Belli-Argiris” – Archivio Storico del Teatro Lirico Sperimentale ha sede a Spoleto, in Piazza Bovio, presso Palazzo Mansueti. Il suo patrimonio documentale è stato dichiarato “di notevole interesse storico” dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria il 21 dicembre 2000. Il catalogo archivistico è consultabile su https://www.tls-belli.it/centro-studi-archivio-storico/. Le visite si svolgono su appuntamento.