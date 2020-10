“Liberi di scegliere il loro futuro ma senza dimenticare il passato”

“Eppoi, peggio, nel 2018, come candidato sindaco al ballottaggio si apparentava addirittura con il Partito Democratico”.

Leggiamo nel Comunicato stampa a firma Fratelli d’Italia che, accusando la consigliera Bececco, tira in ballo anche il nostro partito e la scelta dell’apparentamento di due anni fa.

Vogliamo tornare proprio a quei giorni perché forse Fd’I ha bisogno che qualcuno gli rinfreschi la memoria. L’apparentamento fatto due anni fa, non solo con la Bececco ma con tutto il polo civico di Spoleto Popolare e Alleanza Civica, che ha permesso a Profili, Frascarelli e Settimi di entrare in Consiglio comunale, era stato fatto su punti programmatici precisi per la città e proprio per cercare di evitare che la nostra città fosse “non” guidata dal Sindaco che invece avevano scelto e sostenevano Fd’I, Lega e Forza Italia.

Oggi parte della maggioranza si pente di quella scelta e scarica il Sindaco ma noi non dimentichiamo questi due lunghi anni di immobilismo e di scelte ridotte all’osso. Di questi anni tutta la maggioranza ha un pezzetto di responsabilità.

Ognuno è naturalmente libero di compiere le scelte che desidera e anche di cambiare idea, nella vita come in politica, ma senza dimenticare mai i passi che si sono fatti e cercando, sempre, di non avere la memoria corta. Perché, si sa, senza il passato non si può vivere il presente e, soprattutto, non si può costruire il futuro.

IL PARTITO DEMOCRATICO DI SPOLETO