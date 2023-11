“Liberamente” in piazza della Vittoria, le domande di Alleanza Civica

Il comunicato stampa firmato Dottarelli-Profili

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Ogni giorno nuove domande.

Leggendo la stampa di oggi ci sorge spontanea una domanda: come ha fatto il Sindaco ad accordarsi con Eduard Habicher per l’acquisto della scultura “Liberamente” installata ieri nella nuova rotonda di piazza della Vittoria?

L’opera era stata data “in prestito” nel 2021 alla città di Spoleto e posizionata davanti all’ingresso di Palazzo Collicola e, dalle dichiarazioni dell’autore, risulta oggi che rimarrà definitivamente in città.

Non abbiamo visto però nell’albo pretorio alcun documento che riguardi l’acquisizione della scultura, né alcun impegno di spesa, solo la determina per l’affidamento e il costo relativo al trasloco!

Siamo curiosi di capire con quale tipo di procedura si è potuto “raggiungere l’accordo economico con il Municipio per l’acquisizione a patrimonio della città”! Misteri spoletini ….

Sisti ha forse preso troppo alla lettera il titolo dell’opera “Liberamente”?

Spoleto 30 novembre 2023

Alessandra Dottarelli

Gianmarco Profili