L’Hip Hop irrompe al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto con un omaggio al cinema degli anni ‘30 e ‘40

Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento che la Fondazione Festival dei Due Mondi organizza in occasione delle festività natalizie. Sono in vendita da domani 29 ottobre 2024 i biglietti per lo spettacolo Ciak, si gira! in programma martedì 10 dicembre alle ore 20:30 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. In scena ci sono i danzatori della Pockemon Crew, compagnia di punta della nuova generazione hip hop internazionale per un appassionato omaggio al cinema musicale degli anni ’30 e ’40. Hip hop e cinema in bianco e nero: due arti nate dalla spontaneità del movimento e da un’energia irrefrenabile. Con la scenografia di Riyad Fghani, la musica di Alexis Roure «Psykot», le luci di Rudy Mueti e i costumi di Nadine Chabannier, i virtuosi danzatori irrompono nelle atmosfere in bianco e nero delle commedie musicali americane e ci trasportano attraverso i film musicali che hanno segnato la golden age hollywoodiana, da Fred Astaire a Gene Kelly, da Vincent Minelli a Stanly Donen. Lo spettacolo è anche un omaggio della città d’origine degli autori, Lione, dove nel 1895 è nato il cinema dei Fratelli Lumière.

È a Lione, infatti, che alla fine degli anni ’90, l’allora direttore della Biennale Danza notò un gruppo di danzatori che si esibivano in una jam sotto i portici del Teatro dell’Opera della città. Guidati da Riyad Fhgani, in pochissimo tempo i Pockemon Crew si sono fatti conoscere vincendo contest di hip hop in tutto il mondo, diventando più volte campioni d’Europa. L’attività della compagnia ha compreso otto lavori teatrali, tra i quali il più rappresentato e conosciuto è C’est la vie?, e diversi progetti che spostano l’attenzione sulle nuove generazioni di breakers, coinvolti anche negli spettacoli.



La Fondazione Festival dei Due Mondi, dopo il successo dell’anno scorso, ripropone anche la Festival Christmas Card con la quale sarà possibile acquistare al prezzo speciale di 50€ due biglietti a scelta per gli spettacoli della prossima edizione del Festival, in programma dal 27 giugno al 13 luglio 2025. La Card è valida per due ingressi allo stesso spettacolo oppure per un ingresso a due spettacoli diversi.

La Festival Christmas Card è a numero limitato e acquistabile dal 29 ottobre 2024 fino al 6 gennaio 2025. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festivaldispoleto.com.