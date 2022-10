Lezioni di strada, Carola Susani arriva nel cortile dell’Istituto Pianciani di Spoleto per un incontro sul tema “L’avventura del mito”

Giovedì 20 ottobre, ore 16

Torna in autunno “Lezioni di strada. Letture spaziali” con un nuovo appuntamento straordinario dedicato alla cultura della formazione organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Spoleto 2 e con l’Associazione Amici di Spoleto: giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 16 nel cortile della scuola secondaria di primo grado “Luigi Pianciani” di Spoleto (Via Arpago Ricci), la scrittrice Carola Susani converserà con il pubblico sul tema “L’avventura del mito”. In caso di pioggia l’evento si terrà nell’aula magna dello stesso istituto.

L’iniziativa si configura come il quarto appuntamento della prima edizione di una serie di incontri sul territorio con scrittori ed intellettuali inserita come “evento straordinario” nel cartellone degli appuntamenti del Comune di Spoleto dal titolo “Accade d’autunno a Spoleto”. Si ringraziano per il sostegno la Regione Umbria e per il suo contributo alla rassegna la Fondazione Monini.

Come negli appuntamenti precedenti, Carola Susani arriverà a Spoleto nei giorni precedenti alla sua “Lezione di strada”: oltre ad un incontro istituzionale, sono previste visite ai monumenti principali della città di Spoleto ed escursioni sul territorio. Infine, un sopralluogo preliminare dove si terrà l’incontro con il pubblico.

Carola Susani 1965, Marostica (Vicenza) è una scrittrice, responsabile dell’Associazione Fondo Alberto Moravia di Roma. Nel 1995 è uscito il suo primo romanzo, Il libro di Teresa (Giunti), nel 1998 La terra dei dinosauri (Feltrinelli). Con Feltrinelli ha inoltre pubblicato i romanzi per ragazzi Il licantropo (2002) e Cola Pesce (2004). Nel 2005 per Gaffi è uscito Rospo, raccolta di due radiodrammi. Ha collaborato alla rivista di Palermo Perap e a Linea d’ombra, e fa parte della redazione di Nuovi Argomenti. Nel 2006 minimum fax ha pubblicato la sua raccolta di racconti Pecore vive, finalista al Premio Strega 2007. Del 2008 L’infanzia è un terremoto (Laterza) e del 2009 Mamma o non mamma (Feltrinelli) dibattito sulla maternità a due voci con Elena Stancanelli. Un suo racconto è incluso nell’antologia al femminile di minimum fax Tu sei lei. Del 2012 è Eravamo bambini abbastanza (minimum fax ed.). Nel 2019 pubblica con Mondadori Un segreto a scuola.

In occasione della “Lezione di Strada” di Carola Susani, interverranno l’assessore alla cultura del Comune di Spoleto Danilo Chiodetti ed il dirigente scolastico Mario Lucidi.

Per chi volesse la serata proseguirà al ristorante Chateau de Pep (zona Ponte Bari, Via Macedonio Melloni, prenotazioni ristorante fino ad esaurimento posti, tel. 0743 261016).

La rassegna, ideata da Serafino Amato con la direzione scientifica di Lorenzo Pavolini e la collaborazione di Antonella Manni, ha come madrina Dacia Maraini e vede i protagonisti delle lezioni di strada arrivare nei borghi, nelle frazioni e nei luoghi caratteristici della città a bordo di un furgone bianco con stendardo che riporta il titolo dell’iniziativa e che è coprotagonista della manifestazione. Della carovana fa parte anche una libreria ambulante con testi selezionati dai relatori.

Gli ospiti soggiornano nel territorio di Spoleto per due o tre giorni accompagnati da studenti universitari volontari del servizio civile, Carlo Bonilli e Leonardo Monarca, per trovare connessioni tra l’argomento trattato ed il territorio.

L’evento completa il primo ciclo di incontri di “Lezioni di Strada. Letture Spaziali” che ha visto la partecipazione di Tommaso Giartosio il 13 luglio scorso sul tema di “Memoria e oblio” nella frazione di San Brizio, di Lorenzo Pavolini il 4 agosto scorso sul tema del “Racconto della Natura” a Monteluco e di Angelo Ferracuti il 13 agosto sul tema delle “Culture operaie” a Morgnano di Spoleto.

”Io ho fatto molto teatro di strada e ti assicuro che è complicato, perché la gente cammina, si ferma ma giusto per curiosare, e poi ci sono tanti rumori e che fai, metti i microfoni? Insomma non è facile il rapporto con la strada. E bisogna organizzarsi bene”.