“L’eutanasia della democrazia – Il colpo di mani pulite”, Giuseppe Benedetto presenta il suo libro a Spoleto

Evento organizzato dal Rotary Club di Spoleto, in collaborazione con l’Associazione Amici di Spoleto

Il Rotary Club di Spoleto, in collaborazione con l’Associazione Amici di Spoleto, organizza per il giorno giovedì 10 marzo alle ore 16.30, presso il salone nobile di Palazzo Leti Sansi in Via Arco di Druso 37 a Spoleto, un incontro con Giuseppe Benedetto, Presidente della Fondazione Luigi Einaudi, durante la quale verrà presentato il suo libro “L’eutanasia della democrazia – Il colpo di mani pulite” con la prefazione di Sabino Cassese.

All’incontro, moderato dal Dr. Davide Vecchi, direttore de “Il Corriere dell’Umbria” e futuro direttore del quotidiano “Il Tempo”, interverranno il dott. Fausto Cardella, già Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Perugia ed il dott. Andrea Davola.