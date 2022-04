L’Europa inizia a Lampedusa, a Spoleto incontro con gli Europarlamentari Bartolo e Laureti

All’appuntamento con le scuole parteciperà anche Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 ottobre

L’Europa inizia a Lampedusa. Questo il titolo dei due incontri in programma a Spoleto venerdì 8 aprile con i parlamentari europei Pietro Bartolo (medico dei migranti per 25 anni a Lampedusa) e Camilla Laureti.

Il primo appuntamento, che si terrà alle ore 11 nell’aula magna dell’IIS Tecnico Professionale ‘Spagna – Campani’ in via Visso, sarà dedicato alle scuole e vedrà la partecipazione anche di Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 ottobre, organizzazione non profit fondata all’indomani del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013, quando 368 persone persero la vita.

Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming sul sito www.tecnicoprofessionalespoleto.edu.it.

Il secondo appuntamento con i parlamentari europei Pietro Bartolo e Camilla Laureti, che incontreranno le associazioni di volontariato e la rete solidale di Spoleto, è in programma venerdì 8 aprile alle ore 17.00 a Palazzo Mauri (sala piano terra).

Per prenotazione (sono disponibili 35 posti) bisogna scrivere alla email chiara.valecchi@comune.spoleto.pg.it).