L’Europa in Utile a Monteleone di Spoleto

Mercoledì 11 agosto, Museo Archeologico

L’ultimo libro di Luca Filipponi e Giuseppe Catapano, L’Europa in Utile (Graus Editore) sarà presentato a Monteleone di Spoleto mercoledì 11 agosto presso il Museo archeologico del borgo umbro. Per l’occasione saranno presenti il Sindaco di Monteleone Marisa Angelini, l’artista e storico dell’arte Nestore Bernardi, Stefania Montori (Aion Art), oltre agli autori stessi che annunceranno l’edizione in inglese e spagnolo dello stesso volume.



Sempre al Museo Archeologico è in corso la mostra di arte contemporanea due medici artisti a confronto a cura di Luca Filipponi e Gina de Grandis per conto del Menotti Art Festival Spoleto (24-27 settembre 2021). Si tratta del romano Valerio Giuffrè e del medico marchigiano Silvio Natali per un maestri a confronto davvero inedito (mostra aperta fino al 30 settembre). Soddisfatto Luca Filipponi per il libro e le attività in corso : ” Il libro è stato presentato il 28 giugno ed è stata esaurita la prima edizione di 2000 copie ed assegnati già due riconoscimenti “.