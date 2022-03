Lettera aperta al sindaco Andrea Sisti

Ad inviarla è lo Spoleto City Forum

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Illustrissimo signor Sindaco, facendo seguito e riferimento al nostro recente comunicato stampa, relativo alle problematiche e alle prospettive del nostro ospedale, lo scrivente City Forum Spoleto rinnova la generale preoccupazione per i troppi silenzi esistenti intorno alla problematica stessa. La nostra nota, con la quale avevamo evidenziato cinque punti salienti,

si basava sui contenuti delle informazioni che Lei ci aveva fornito in occasione dell’incontro con le nostre aderenti, avvenuto lo scorso 18 gennaio. A quelle informazioni, palesemente generiche, non è seguito alcun riscontro o risultato positivo evidente. Tutto tace!

L’unico fatto saliente è stata la nomina del dott. Trippetti quale rappresentante del Comune in seno alla Commissione Tecnica, indetta dalla Regione per avanzare una proposta di razionalizzazione dei servizi sanitari fra Foligno, Spoleto e la Valnerina. Anche in questa occasione avevamo richiesto di affiancare al dr. Trippetti, certamente meritevole di fiducia, un rappresentante espressione del City Forum.

Lo avevamo fatto, consci dell’attività e della forte esperienza maturata in tutti questi anni. Ci sembrava un giusto riconoscimento e un’ulteriore possibilità di fornire un prezioso contributo. Ci è stato risposto che la Regione accetta soltanto rappresentanti interni all’ospedale. Questo ci suona particolarmente strano ma, non mettendo in dubbio la Sua parola, ne prendiamo mestamente atto.

Visto però che il tempo corre inesorabilmente e si avvicina sempre più il momento della messa in atto del nuovo Piano Sanitario Regionale, vorremmo avere in tal senso assicurazioni certe ed inconfutabili, sia sull’azione che la SV sta intraprendendo, che sui risultati sino ad ora ottenuti. Non vorremmo essere messi in un imminente futuro di fronte all’inesorabilità degli avvenimenti.

E vorremmo che il tema fosse messo all’Ordine del giorno del Consiglio Comunale, sia per dare una informativa ai Consiglieri sull’evolversi della situazione sia, eventualmente, per prendere decisioni in merito.

Rinnoviamo il nostro totale sostegno a Lei ed alla Sua Amministrazione Comunale, qualora le azioni vadano nella direzione giusta. Aspettiamo però di conoscere qual’è questa direzione.

Molti cordiali saluti,



Leonello Spitella

Portavoce del City Forum di Spoleto

https://spoletocityforum.altervista.org/ – spoletocityforum@gmail.com