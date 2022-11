Leonello Spitella : “Senza un Ospedale che ti fa nascere e ti assicura l’urgenza siamo solo una periferia sguarnita”

Il portavoce di Spoleto City Forum spiega i motivi delle sue dimissioni

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Mi sembra che sulla questione Ospedale si stiano alzando polveroni interessati e attribuzione di dichiarazioni al City Forum alquanto fuorvianti. E’ per questo che, disposto a svolgere la funzione di portavoce solo senza subire equivoci o prevaricazioni, ho chiaramente offerto le mie dimissioni e ora, interpellato da molti, devo liberamente chiarire la mia posizione.









Ho sempre fatto precedere ogni presa di posizione da una serrata consultazione con le associazioni e l’opinione pubblica cittadina. Ho garantito la libertà del City Forum da ogni ipoteca di partiti o finalità di “lancio” per singoli esponenti politici. Nel merito, abbiamo ascoltato con rispetto il direttore regionale della Sanità illustrare il progetto di cosiddetta integrazione Foligno-Spoleto, peraltro deliberato in tempi brucianti il giorno dopo dalla Giunta Regionale.

Ma, come la stragrande maggioranza dei cittadini, resto contrario ad un progetto regionale che, pur mantenendo all’Ospedale di Spoleto la qualifica DEA, lo priva dei reparti e servizi essenziali di un ospedale vero e proprio. In concreto niente Punto nascita e pediatria, cosa con cui “scompare la città”, niente chirurgia d’urgenza né oncologica che è quella importante, medicina ridotta a geriatria e letti occupati dalla RSA, niente traumatologia con ortopedia ristretta alla protesica che non tratterebbe più neanche una frattura…..potrei continuare.