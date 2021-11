Leonello Spitella è il nuovo portavoce dello Spoleto City Forum

Decisione presa all’unanimità in seguito alle dimissioni di Sergio Grifoni

Le dimissioni rassegnate dal portavoce Sergio Grifoni, – si legge in una nota stampa dello Spoleto City Forum – ora impegnato sui banchi del Consiglio Comunale, hanno reso necessaria la nomina di un nuovo portavoce. I rappresentanti delle Associazioni aderenti allo Spoleto City Forum si sono, dunque, riuniti per accettare le dimissioni di Grifoni e quindi, eventualmente, per la nomina di altra persona.

La assemblea – prosegue la nota – ha lungamente ragionato sulla possibilità di riconfermare Sergio Grifoni, chiedendo il ritiro delle dimissioni. Non essendo però percorribile questa strada si è proceduto alla scelta del nuovo portavoce, che è stato individuato in Leonello Spitella, alla unanimità.

Spitella, noto imprenditore spoletino, rappresenta, nell’ambito del City Forum, l’associazione “il Bruco”, di cui è Presidente. In passato ha lungamente ricoperto la carica di Presidente della Associazione Commercianti.

Lo Spoleto City Forum, – conclude la nota – entità multiassociativa, apolitica e apartitica, alla quale aderiscono 46 Associazioni operanti in tutti i settori, proseguirà dunque la sua attività nel solco di quanto svolto in questi quindici anni, in favore della Città di Spoleto, delle sue prospettive di sviluppo, dei servizi e delle infrastrutture di cui ha bisogno.