Leonardo e Luigi Pepe ad Affari Tuoi. Tra commozione e rammarico

Era li dalle ultime puntate della scorsa edizione. Stasera, finalmente, lo spoletino Leonardo Pepe ha giocato la sua partita ad “Affari Tuoi” su Rai Uno.

Leonardo, giovane infermiere in una residenza per anziani del territorio, ha giocato in coppia con il papà Luigi, agente di Polizia Penitenziaria in pensione.

Appasionato di moto, ciclismo e grande tifoso della Beneamata di Milano, Leonardo Pepe ha portato a casa la bella cifra di 25.000 Euro accettando l’offerta del “dottore”. Una vincita importante che ha fatto versare lacrime di emozione non solo ai due spoletini ma anche agli altri concorrenti diventati ormai amici.

L’emozione è diventata rammarico quando Leonardo ha scoperto che nel suo pacco, qualora fosse arrivato fino in fondo, ci sarebbe stata la notevole cifra di 200.000 Euro.

Immagine Rai