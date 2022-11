Il comunicato stampa congiunto dei consiglieri comunali di minoranza

L’ennesima figuraccia di una maggioranza divisa!

Durante l’ultimo Consiglio Comunale, è stata messa in atto l’ennesima dimostrazione dell’inadeguatezza dell’amministrazione a cui fa capo il sindaco Sisti.

Poco prima dell’inizio della discussione di una pratica inerente la variante al Piano Regolatore, per rendere commerciale un’area in Via Caduti di Nassirya in vista della realizzazione di una media struttura di vendita, i consiglieri di maggioranza hanno chiesto la sospensione della seduta.

Da evidenziare che il provvedimento, approvato dalla giunta, già in Commissione consiliare aveva registrato l’astensione di tutti i membri della maggioranza.

Dopo aver discusso a lungo fuori dall’aula, tentando invano di sedare i litigi interni, i consiglieri di maggioranza non si sono degnati di tornare in aula per discutere la pratica.

Rimasti pazientemente in aula al momento dell’appello soltanto i consiglieri di opposizione, il Consiglio è stato sciolto per mancanza del numero legale.

Risulta sempre più evidente la debolezza di un’amministrazione che, nonostante le dichiarazioni di ostentata unità effettuate ieri in aula, appare composta da separati in casa, non in grado di prendere decisioni e non all’altezza della situazione.

Le divisioni, dunque, prima o poi vengono a galla e, se a queste uniamo l’incapacità di condurre i processi politici, ecco palesarsi in modo evidente una pessima gestione della città che non lascia intravedere nulla di buono per il futuro.

Spoleto, 11 Novembre 2022

I Consiglieri Comunali

Maria Elena Bececco

Diego Catanossi

Giancarlo Cintioli

Alessandro Cretoni

Alessandra Dottarelli

Sergio Grifoni

Paolo Imbriani

Gianmarco Profili

Paolo Piccioni