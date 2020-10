“L’emergenza Covid non diventi occasione per razionalizzare la sanità umbra sacrificando l’ospedale di Spoleto”

L’appello dell’Associazione Amici di Spoleto Onlus per il San Matteo degli Infermi

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

C’è da rimanere allibiti sulla decisione paventata dalla Regione Umbria di rispondere all’emergenza Covid smantellando l’Ospedale di Spoleto.

Già si comincia a giocare con le parole “no ai campanilismi” ed altre fesserie del genere facendo finta di non sapere che il problema dell’emergenza Covid in Umbria non può essere risolto chiudendo in pratica l’Ospedale di una delle più importanti Città dell’Umbria.

Certamente la comunità spoletina dovrà farsi carico, per la sua parte, di questa seria emergenza , ma non al punto di subire la pressoché totale dismissione dei servizi erogati dal proprio ospedale.

Non prendiamoci in giro ; la grave emergenza Covid non deve diventare “ occasione da non perdere” per realizzare l’iniquo obbiettivo storico da sempre perseguito dalla politica sanitaria regionale , ovvero, razionalizzare la Sanità Umbra, “sacrificando” l’Ospedale di Spoleto.

A tale riguardo auspichiamo, visto l’importanza della posta in gioco, l’unità di tutte le forze politiche locali augurandoci che non succeda, a parti invertite, quanto accadde nel 1994.

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI SPOLETO ONLUS

DARIO POMPILI