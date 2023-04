Lello Negozio vince #memorialsimonesaveri 2023 edizione Carapace Mac Art

Di Marco Novisa

Umbria scrigno di borghi incantanti, albe delicate e tramonti di fuoco, elementi che hanno ispirato gli artisti, che a Massa Martana sono intervenuti numerosi nell’estemporanea dedicata al giovane artista Simone Saveri scomparso in giovane età a causa di un incidente a pochi passi da casa.

Corrado Belluomo alias Krishna Kumara Das ha aperto ufficialmente la premiazione in un momento di grande intensità emotiva, donando un’opera da studio fuori concorso ritraente Simone in versione Pop Art alla famiglia Saveri.

Una nutrita flotta di artisti provenienti dalle regioni del centro Italia, tutti assolutamente di altissimo livello, hanno sfidato gli umori di un aprile freddo e capriccioso armati di tele, pennelli e quella incredibile voglia di creare dal nulla l’immagine che strega, avvolge, parla di una terra ricca di scorci meravigliosi.

Il passaggio dell’arte in uno dei Borghi più Belli d’Italia, è stato testomoniato da artisti del calibro di Lello Negozio, vincitore dell’edizione 2023 #memorialsimonesaveri seguito da Marco Giacchetti, terzo premiato il fiorentino Michele Di Nicolò, il decano Francesco Costanzo quarto classificato e a seguire, tutti gli altri con un piccolissimo stacco uno dall’altro.

Menzione d’onore va ad Elena Wenk insegnante di Maria Assunta Toniacci con un’opera iconica di grande pregio.

Alla premiazione hanno partecipato attivamente il primo cittadino Francesco Federici che si è complimentato con l’organizzatrice Mariolina Savino per la qualità altissima dei pittori presenti e per aver riportato l’evento ad un livello altissimo, presente, l’assessore Chiara Titani, il consigliere comunale alle politiche sociali Daniele Giovannini che si è prodigato fortemente per supportare l’iniziativa e la famiglia Saveri che da sempre sostiene il premio anche grazie ad una targa, realizzata con un’opera composta da Simone quando frequentava il liceo artistico.

L’evento si è arricchito di altre emozioni grazie all’estemporanea degli studenti dei vari plessi del territorio.

In gara si sono confrontate tutte le signore di Massa Martana a colpi di prelibatezze dolci e salate con due finaliste di eccellenza, premiate da Tiziana Menestò, Presidente della commissione gourmet supportata da Paolo Sistoni e dal Presidente dell’Avis Massetano.

Anche i frati di Santa Maria della Pace, hanno contribuito all’evento cedendo l’uso della cucina a Giuliano Bececchi, Presidente della Pro loco di Vietri e ai suoi collaboratori.

La Pro loco di Massa rappresentata dal signor Mellito, ha provveduto all’allestimento del Chiostro della Pace con i tavoli necessari per il pranzo e per il lavoro deglì artisti.

MariaAssunta Toniacci ha potuto assistere all’evento grazie ai video trasmessi dai presenti e dalle numerose foto scattate dagli incaricati.

L’evento è stato realizzato grazie alla forza degli imprenditori locali che hanno sostenuto in qualità di sponsor l’iniziativa che da anni è a tutti gli effetti, patrimonio cittadino.

L’appuntamento è per il 2024 con Carapace Mac Art e tutti i collaboratori che si sono prodigati sotto la regia attenta e scrupolosa di Maria Assunta Toniacci e Mariolina Altamura Savino.

Vincitori:

Vince il primo premio

Lello Negozio

Edizione 2023

Estemporanea

#memorialsimonesaveri

#carapacemacart

Seguono

Marco Giacchetti

Secondo classificato:

Michele De Nicolò

Terzo classificato

Francesco Costanzo

Quarto classificato

Gianni Bagli

Bastianelli

Marziale

Gianni Mastrantoni

Mauro del Vescovo

Estemporanea

#memorialsimonesaveri

Sez. Giovani:

Plesso superiori

Francesca Laurenti

Plesso medie

Angelina Giulivi

Plesso elementari

Agnese Paolucci

Menzione di merito

Plesso elementari:

Tripedi Dominique Alexander

Bruscolotti Marco

Giuria

Presidente

Giuseppina Angelantoni

Pietro Mita

Altavilla Palini

Bruscolotti Giuseppina

—————————————

Merendiamo:

I salati e i dolci massetani,

presentazione, bontà e fantasia in cucina

Vincitrici

sez dolci

Carla Seccaroni

sez. Salati

Stefania Santararelli