Leggimi e leggimi ancora! Secondo appuntamento

Si terrà giovedì 16 ottobre alle ore 17.00 nella scuola dell’infanzia Villa Redenta, in via Villa Redenta 1, “Foglie d’autunno“, il secondo appuntamento di Leggimi e… leggimi ancora!, il progetto di lettura ad alta voce per la fascia 0-6 anni.

Tra le letture proposte: Mattia in autunno (Mattia si prepara per uscire. Indossa il giaccone e gli stivali perché fuori fa freddo. È autunno!), Il ladro di foglie (Scoiattolo è preoccupato! Si è accorto che dalla chioma del suo albero mancano alcune foglie. Che fine hanno fatto?… Forse sono state rubate! Questo vuol dire che un ladro di foglie si aggira nel bosco! La storia divertente di uno scoiattolo alle prese con il cambio di stagione), Il lupo che amava gli alberi (storie tenere e divertenti da raccontare, ascoltare, regalare per esplorare il mondo delle emozioni e lasciare libera l’immaginazione. Durante una passeggiata, Lupo fa una terribile scoperta: qualcuno sradica senza pietà gli alberi della foresta. Lupo si mette subito alla ricerca del colpevole…), Io sono foglia (ogni giorno siamo in molti modi diversi: siamo luce e ombra, solleone e acquazzone, felici e tristi. Siamo foglie che volteggiano e giocano, cadono e si rialzano. In questa girandola emotiva tutti abbiamo però bisogno di un ramo, di un posto in cui essere accolti e amati).

Le letture e, a seguire, le attività laboratoriali, saranno a cura dei bibliotecari, delle insegnanti delle scuole dell’infanzia del 2° Circolo Didattico e delle educatrici degli asili nido comunali.



Il progetto “Leggimi e… Leggimi ancora!“, giunto alla terza edizione, organizzato dalla Biblioteca comunale “G. Carducci” e dal 2° Circolo Didattico di Spoleto, partner del Patto locale della lettura, è inserito nel Programma Nati per Leggere.



Gli incontri successivi si terranno nelle scuole dell’infanzia del 2° Circolo Didattico di Spoleto secondo il seguente calendario: