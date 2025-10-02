Leggimi e… leggimi ancora! III edizione

Prosegue l’esperienza di “Leggimi e… leggimi ancora!”, il progetto di lettura ad alta voce per la fascia 0-6 anni inserito nel Programma Nati per Leggere.

Giunta alla terza edizione, l’iniziativa, organizzata dalla Biblioteca comunale “G. Carducci” e il 2° Circolo Didattico di Spoleto, partner del Patto locale della lettura, si articolerà in 8 incontri a partire dal prossimo 9 ottobre fino a maggio 2026.

Il primo appuntamento “QUESTO BIMBO A CHI LO DO?… LETTURE E FILASTROCCHE DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE” è in programma per giovedì 9 ottobre alle ore 17.00 nel cortile di Palazzo Mauri, sede della biblioteca comunale di Spoleto, a ridosso della festa dei nonni e vedrà alcuni di loro protagonisti delle letture.

Gli incontri successivi si terranno nelle scuole dell’infanzia del 2° Circolo Didattico di Spoleto secondo il seguente calendario:

Le letture e i laboratori saranno a cura dei bibliotecari, delle insegnanti delle scuole dell’infanzia del 2° Circolo Didattico e delle educatrici degli asili nido comunali.

Le prime due edizioni hanno registrato la presenza di circa 800 persone tra bambini, bambine e adulti che hanno seguito con partecipazione gli incontri proposti.

“Nelle due scorse edizioni il progetto ha registrato una grande partecipazione da parte delle famiglie – ha dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti – indice questo della grande attenzione verso la promozione della lettura ad alta voce per bambine e bambini così piccoli. Queste attività sono un aiuto importante per lo sviluppo delle capacità linguistiche e cognitive e rafforzano il legame affettivo tra lettore e bambino”.

“Il coinvolgimento delle educatrici degli asili nido comunali – ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – si inserisce nella cornice generale a cui stiamo lavorando per la costruzione del segmento 0-6 anni con l’obiettivo di far interagire sia le educatrici della prima infanzia, sia le insegnanti e gli insegnanti della fascia 3-6 anni e garantire una azione educativa continua dalla nascita in poi”.

“Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per il progetto lettura in continuità tra gli asili nido e le scuole dell’infanzia – ha dichiarato la Dirigente Scolastica Silvia Mattei – Iniziative come questa rappresentano un pilastro fondamentale per la crescita culturale ed emotiva dei nostri bambini, stimolando fin da piccolissimi l’amore per i libri e la scoperta. La collaborazione tra i diversi ordini di scuola e l’Ente Comunale rafforza il senso di comunità educativa e garantisce un percorso armonico e coerente di sviluppo”.