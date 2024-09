Leggimi e… leggimi ancora. Al via il progetto di lettura per i bambini

Prosegue l’esperienza di “Leggimi e… leggimi ancora!”, progetto di lettura ad alta voce per la fascia 0-6 anni.

Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa, organizzata dalla Biblioteca comunale “G. Carducci” e il II Circolo Didattico di Spoleto, partner del Patto locale della lettura 2021-2024, si articolerà in 8 date a partire dal prossimo 3 ottobre.

Il primo incontro dal titolo “Che storia nonno!” si svolgerà infatti giovedì 3 ottobre 2024, alle ore 17.00 nel cortile di Palazzo Mauri, in occasione della festa dei nonni e vedrà alcuni di loro protagonisti delle letture.

Gli incontri successivi si terranno nelle scuole dell’infanzia del II Circolo Didattico di Spoleto secondo il seguente calendario:

“La collaborazione tra la nostra Biblioteca Carducci ed il II Circolo Didattico ci ha permesso di articolare un programma di incontri che accompagnerà i bambini e le famiglie fino alla prossima primavera – ha spiegato l’assessore Danilo Chiodetti – Si tratta anche quest’anno di un percorso dedicato alla lettura che si pone l’obiettivo di stimolare i più piccoli, di avvicinarli alla conoscenza attraverso la scoperta di nuove storie, il tutto attraverso il contributo attivo delle famiglie”.

“Come comunità educatrice crediamo fermamente che i libri siano portali verso mondi infiniti, strumenti potenti per stimolare la creatività, la curiosità e la crescita personale – ha aggiunto la Dirigente Scolastica del II Circolo Didattico, Silvia Mattei – Con questo progetto desideriamo offrire a tutti l’opportunità di immergersi in storie avvincenti, di ampliare i propri orizzonti e di scoprire il piacere della lettura condivisa. La lettura è un’attività preziosa che dovrebbe far parte della vita di tutti e la scuola rappresenta il posto giusto per alimentarne l’interesse e la passione”.​