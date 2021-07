Lega Spoleto: “Noi irresponsabili? Abbiamo sempre e solo agito nell’interesse degli spoletini”

La nota del referente Andrea Borgotti e di tutta

la sezione

“In merito alla questione relativa al ‘buco di bilancio’ del Comune di Spoleto, teniamo a precisare che non possiamo accettare attacchi o

consigli da parte di chi ci ha definiti ‘non responsabili” solo perchè abbiamo avuto il coraggio di presentare, discutere e votare la mozione di sfiducia nei confronti dell’ex primo cittadino de Augustinis e della sua giunta”.

Così l’intervento del referente Lega Spoleto, Andrea Borgotti e di tutta la sezione.

“Un sindaco ed una giunta – attaccano i leghisti- che nel tempo non si sono dimostrati all’altezza dei ruoli che ricoprivano e che hanno

portato, di conseguenza, al commissariamento del Comune di Spoleto. Non è un caso che oggi la magistratura contabile riscontri, nei

confronti dell’ente, un disavanzo di poco più di 1 milione di euro.La responsabilità di ciò non può essere addebitata al commissario, ma al

lavoro amministrativo, non esente da colpe, svolto da chi ha guidato Spoleto fino a gennaio 2021.

Ci teniamo inoltre a sottolineare che i bilanci votati a novembre 2020 sono stati approvati da soli 8 consiglieri di ‘maggioranza’, esclusi alcuni rappresentanti della Lega, che non hanno mai avallato delle scelte che non ritenevano in linea con l’interesse dei cittadini”

“Capiamo la frustrazione – aggiungono dal carroccio- ed i crucci di qualcuno che non è riuscito a mantenere la propria poltrona, ma la

valutazione della Corte dei conti certifica ed esplicita, ancora di più, i passaggi che hanno portato alla fine anticipata dell’era de

Augustinis.

Come Lega Spoleto chiederemo comunque un incontro al commissario Tombesi per avere delucidazioni e contezza rispetto al ‘buco di bilancio’, e per poter smentire, dati alla mano, gli attacchi sterili e strumentali che alcune forze politiche, interessate più alla campagna elettorale che al bene di Spoleto, ci stanno facendo”.

“La Lega – concludono- si impegnerà affinché la buona amministrazione possa ritornare ad esprimere nuova vicinanza al territorio e ad

occuparsi dei cittadini e delle imprese in modo virtuoso e costruttivo”