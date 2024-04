Lega Spoleto, in sette sbattono la porta

Lasciano il carroccio il segretario Borgotti, un ex consigliere comunale e altri membri del direttivo

(DMN) Spoleto – è un vero e proprio terremoto interno quello che sta investendo in queste ore la sede spoletina della Lega.

Da quanto si apprende, sette militanti hanno deciso di non rinnovare la tessera del partito, tra questi, l’ormai ex segretario Andrea Borgotti (foto) , un ex consigliere comunale in carica durante la passata consiliatura e altri membri del consiglio direttivo.

All’origine delle decisioni, come spiegato dagli ex leghisti raggiunti al telefono dalla redazione , ci sarebbero problematiche interne (ultime riunioni ad alta tensione) e dissidi con il governo regionale, soprattutto, in materia di sanità.

Nei prossimi giorni verrà diramato un comunicato stampa per far chiarezza nei confronti dei simpatizzanti e degli iscritti di quello che alle ultime elezioni regionali, nel 2019, a Spoleto, risultò primo partito con quasi il 38% ed oltre 6.000 preferenze.