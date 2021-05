Lega Spoleto: “Buon lavoro al neo Presidente e al nuovo direttivo di Confartigianato Imprese”

“Pronti all’ascolto e alla collaborazione per il rilancio di Spoleto”

“Ci congratuliamo con Fabio Mattioli di Spoleto per l’elezione a Presidente di Confartigianato Imprese Perugia, Area Spoleto – Valnerina e con tutti i nuovi rappresentanti dell’associazione eletti sul territorio, e auguriamo loro buon lavoro, consapevoli che opereranno per il meglio, per rendere gli imprenditori sempre più protagonisti della crescita e dello sviluppo di questa area, soprattutto in un periodo così economicamente buio, come quello che stiamo vivendo”.

Così il referente Lega Spoleto, Andrea Borgotti e la Lega Spoleto intervengono in relazione alle nuove nomine del direttivo di Confartigianato Imprese Perugia.

“Da parte nostra – aggiunge la Lega- c’è la massima disponibilità a collaborare e ad ascoltare le istanze che provengono dalle categorie produttive. Siamo aperti al confronto, a tutti i nostri livelli istituzionali, convinti sostenitori delle attività artigianali e dei piccoli imprenditori, consapevoli che chi fa parte di queste categorie sarà tra i protagonisti assoluti della ripartenza della nostra città. Auspichiamo l’immediata convocazione di un tavolo di lavoro per meglio calibrare gli interventi da porre in essere, facendoci portavoce delle categorie produttive del territorio presso i nostri rappresentanti a livello istituzionale, sia regionale che nazionale”.

“L’unico modo per uscire dalla crisi- concludono i leghisti – è investire in maniera ragionata sul lavoro, con progetti ad hoc e politiche attive, e noi siamo dalla parte di imprese, artigiani e di chi produce lavoro”.

