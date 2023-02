Lega: “Maggioranza contro i cittadini”

Il consigliere Paolo Imbriani: “Incomprensibile l’atteggiamento di Pd e 5 stelle”

Rimane sempre più difficile capire gli atteggiamenti e le scelte che la maggioranza comunale porta avanti nel massimo consesso cittadino. Sembrano infatti totalmente distanti dagli interessi della città e sempre pronti a contrapporsi a tutte quelle iniziative politiche destinate a portare beneficio ai cittadini e riportare la città ad avere degli sbocchi economici necessari per evitare un destino sempre più cupo.

Durante il consiglio comunale del 20 febbraio abbiamo di nuovo avuto la prova di questa distanza, soprattutto da parte del PD, fresco di nuovi ingressi, che ha deciso di votare a sfavore, insieme al resto della maggioranza, alla mozione presentata dalle opposizioni, la quale era era destinata a proporre il rilancio del quarto stralcio funzionale ed alla risoluzione del problema del ponte pedonale sul torrente Tessino.

Spoleto, che si prepara ad essere una potenziale “Città della Cultura” nel 2025, avrebbe sicuramente bisogno di provvedimenti che possano migliorare le infrastrutture e la viabilità cittadina.

È veramente quindi incomprensibile la direzione politica che la giunta e la maggioranza vogliono prendere per la città di Spoleto; sono molte le proposte e le azioni portate avanti per dare modo ai massimi esponenti cittadini di fare sfilate politiche e darsi lustro, è infatti stato possibile vedere il sindaco e i membri della giunta essere presenti in molte occasioni legate a intitolazioni di strade, di piazze o di stadi, ma molto più difficile resta vedere gli stessi componenti della maggioranza occuparsi delle istanze che provengono dai cittadini e, soprattutto, dei problemi principali della città; del suo sviluppo economico (Cercasi assessore), dei problemi legati al turismo e, come se non bastasse, una totale indifferenza verso le usurpazioni al nostro Festival.

Ci auguriamo che siano ben presto i cittadini a dover giudicare tale operato.