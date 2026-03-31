Lega: “Bilancio senza visione, città ferma tra inerzia amministrativa e promesse mancate”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:
“Il bilancio di previsione presentato dall’Amministrazione comunale di Spoleto restituisce l’immagine di una città che rinuncia a programmare il proprio futuro. Non si tratta di uno strumento capace di indicare una direzione chiara, ma di un documento che si limita a garantire la gestione dell’esistente, senza visione né coraggio politico”. A intervenire è la sezione locale della Lega Spoleto.
Mancano interventi strutturali su temi centrali come la valorizzazione del centro storico e delle frazioni, politiche efficaci per attrarre nuovi residenti, un piano serio sulla mobilità, sulla manutenzione urbana e sul decoro. Anche sul fronte della cultura e del turismo non si intravede una strategia capace di generare sviluppo stabile, ma solo iniziative episodiche prive di continuità. Questo bilancio non prova a invertire la rotta, ma si limita a gestire una fase di declino senza contrastarla. Particolarmente grave, in questo contesto, è risultata l’assenza in consiglio comunale sia del dirigente finanziario sia del revisore, figure fondamentali per garantire trasparenza e chiarezza su questioni così delicate. Per queste ragioni, ritenendo insufficienti le risposte fornite e alla luce delle incongruenze riscontrate, la Lega ha scelto di non partecipare alla discussione e abbandonare l’aula.
Inoltre, a distanza di tre anni dalla mozione sul C.U.D.E., presentata dal consigliere comunale Paolo Imbriani in data 27 maggio 2023 e approvata all’unanimità, l’Amministrazione non ha ancora dato seguito a quanto deliberato. Un ritardo grave che dimostra, ancora una volta, inefficienza amministrativa e scarsa attenzione verso le persone con disabilità. Sul fronte sanitario, l’amministrazione comunale continua a rivendicare i lavori in corso presso l’ospedale San Matteo degli Infermi senza ricordare che tali interventi derivano dalle scelte e dai finanziamenti della precedente Giunta regionale di centrodestra guidata da Donatella Tesei. Restano invece ancora senza risposta le promesse avanzate in campagna elettorale dall’attuale governo regionale e dalla Presidente Stefania Proietti, in particolare sul futuro della sanità spoletina”.
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