Le Voci dello Sperimentale incantano il pubblico di Riano

Grande successo del Concerto del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto al Teatro nelle cave di Riano grazie alla Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana

Appuntamento musicale d’eccezione quello che si è svolto nella serata di sabato 23 luglio presso la suggestiva cornice del Teatro nelle Cave di Riano alle porte di Roma, città della provincia romana caratterizzata dall’imponente Castello Baronale e conosciuta anche perché vi fu girato gran parte del colossal “Il nome della rosa”.

Nell’ambito della manifestazione “Teatri nelle cave”, tra i bagliori delle sfavillanti immagini proiettate sulla parete artificiale della cava dove il minerale illuminava di un blu sfolgorante cantanti e pubblico, Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, a grande richiesta, è stato accolto con l’entusiasmo e l’ospitalità che da sempre contraddistingue il pubblico di Riano e della provincia romana.

Ha dato vita così ad un concerto lirico vocale emozionante e coinvolgente, con un programma completo che ha spaziato tra diversi compositori del panorama lirico: da Gioachino Rossini a Giuseppe Verdi, passando per Gaetano Donizetti, Domenico Cimarosa, Wolfgang Amadeus Mozart, Jules Massenet, Giacomo Puccini, Camille Saint-Saëns, Jaques Hoffenbach.

Tra gli applausi scroscianti di un pubblico numeroso, eterogeneo e pronto ad emozionarsi, si sono esibiti i giovani cantanti vincitori dei Concorsi 2021 e 2022 dello Sperimentale, impegnati anche nella preparazione del loro debutto nella 76a Stagione Lirica, che inizierà l’11 agosto e che vedrà alcuni di loro calcare per la prima volta un palcoscenico prestigioso come quello di Spoleto.

Si tratta dei soprani Sara Cortolezzis, Elena Finelli, Maria Stella Maurizi, – insignita da pochi giorni del Premio speciale Monini per la sua interpretazione de The Passion of Ramakrishna che ha inaugurato il Festival dei Due Mondi 2022 – , Alessia Merepeza, Elena Salvatori; i mezzosoprani Veronica Aracri e Antonia Salzano; il tenore Roberto Manuel Zangari e i baritoni Matteo Lorenzo Pietrapiana e Davide Romeo che si sono esibiti nell’apprezzato bis con la divertente aria “Cheti, Cheti immantinente” da Don Pasquale di Gaetano Donizetti.

Ad accompagnare i cantanti al pianoforte c’erano come sempre le giovani e sapienti mani dei maestri Carolina Benedettini e Minjeong Kim.

Presenti tra il pubblico numerose autorità del territorio: Luca Giovanni Attilio Abbruzzetti (Sindaco del Comune di Riano), Licia Capannolo (Assessora del Comune di Riano), Maestro Guido Mazzella (Ospite del comune di Riano), Alessio Nisi (Sindaco del Comune di Campagnano), Riccardo Travaglini (Sindaco del Comune di Castelnuovo di Porto), Valentina Piredda (Assessora del Comune), Mimmo Politano’ (Ospite del Sindaco di Castelnuovo di Porto, giornalista di Radio Radio), Ettore Iacomussi (Sindaco del Comune di Morlupo), Maria Rita Marchetti (Vice Sindaco del Comune di Morlupo), Claudia Maciucchi (Sindaco del Comune di Trevignano Romano). Presente inoltre la delegazione del BCC della Provincia Romana: il Presidente Mario Porcu, il Vice Presidente Vicario Fabrizio Chicca, i Consiglieri Angelo Buccioli, Nicola Regano, Maurizio Varzi, Domenico Zinna e il Direttore Generale Francesco Perri.

Prima dello spettacolo sono intervenuti il Sindaco che, dopo i saluti, ha fatto gli auguri al Presidente Sergio Mattarella in occasione del suo 81° compleanno, il Presidente della Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana Mario Porcu che ha ricordato l’impegno della stessa BCC sul territorio e lo stretto rapporto che lega la banca alla popolazione, impegnandosi e investendo nel sociale e nelle attività culturali; Fabrizio Chicca, appassionato animatore dell’iniziativa anche per le pregresse esperienze nell’ambito dello spettacolo, ha poi ricordato la giovane età dei cantanti e il costante studio che stanno svolgendo. Ha ricordato poi il prestigioso soprano Maria Agresta, che debuttò nel 2006 vincendo il Concorso del Teatro Lirico, e che è stata presente nel concerto “Il sangue e la parola” svoltosi in Piazza del Quirinale il giorno 22 luglio diretto da Nicola Piovani e in onda su Rai 3, augurando la stessa brillante carriera ai giovani artisti di quest’anno. Il Direttore della BCC Francesco Perri ha ricordato infine l’importante collaborazione della BCC e del Teatro nelle Cave con il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Conclusi i saluti istituzionali, il maestro Carolina Benedettini ha presentato il concerto.

Al termine del concerto il Direttore generale del Teatro Lirico Sperimentale Claudio Lepore ha donato i poster della Stagione Lirica Sperimentale 2022, con l’immagine dell’artista Flora Yukhnovich “Barcarole” al Sindaco del Comune di Riano, al Presidente e Vice Presidente della BCC della Provincia Romana.

Un sentito ringraziamento da parte del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto va al Comune di Riano, alla Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana “mecenate del Teatro Lirico attraverso l’Art Bonus” e all’Associazione “Teatro nella cave di tufo”, che da vari anni promuovono la collaborazione con il Teatro Lirico Sperimentale con la partecipazione alla manifestazione. Ci auguriamo che nel 2023 sarà possibile realizzare una serie di concerti nei comuni del territorio della stessa provincia romana.

Gli appuntamenti dello Sperimentale mai come quest’anno continuano incessantemente: il giorno 29 luglio alle ore 21.00 a Cascia, in Piazza Aldo Moro, Il Lirico si esibirà con un programma sul verismo musicale, il giorno sabato 30 luglio presso il Teatro Caio Melisso a Spoleto il Teatro Lirico Sperimentale sarà presente con degli interventi musicali al Festival delle Regioni a cura di FITA nazionale, mentre giovedì 4 agosto alle ore 21.00 presso l’Arena Collicola di Spoleto si terrà l’ultimo degli appuntamenti con Spoleto Soirée.

Ma l’attività cardine del Teatro Lirico Sperimentale continuerà con la Stagione Lirica, in programma dall’11 agosto al 23 settembre.

Per visionare il Programma della Stagione e acquistare i biglietti, https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2022/

Oppure è possibile recarsi direttamente al seguente punto vendita:

– Tabaccheria CMB piazza della Vittoria n. 24 06049 Spoleto Tel. 0743.47967;

Per informazioni: Tel. 0743.222889 / 338.8562727 / 0743.221645

E-mail: info@ticketitalia.com