Le voci del Teatro Lirico Sperimentale in concerto alla Residenza Protetta “Casa Bianca” della Cooperativa Sociale Il Cerchio

Tante emozioni in via Chinnici

Quello di mercoledì 20 luglio è stato un pomeriggio speciale all’insegna della musica e del canto per gli anziani ospiti della Residenza Protetta “Casa Bianca” della Cooperativa Sociale Il Cerchio di Spoleto. Infatti, nei nuovi spazi di via Rocco Chinnici, nel quartiere di San Nicolò, il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” ha dato vita ad un intermezzo di musica e voci che ha allietato e commosso tutti i presenti.

I giovani Cantanti dello Sperimentale, visibilmente emozionati, erano il mezzosoprano Veronica Aracri e il baritono Davide Romeo, freschi vincitori del Concorso di quest’anno, che con le loro voci si sono esibiti nel salone principale della Struttura, accompagnati al pianoforte dal maestro Carolina Benedettini. Hanno intonato alcune arie celeberrime, quali la Habanera tratta da Carmen di Bizet, Tace il labbro da La Vedova Allegra di Lehàr, ma anche canzoni d’amore della tradizione popolare italiana, e sono stati piacevolmente accompagnati in coro da molti degli anziani presenti.

Al termine della loro esibizione, durante la quale a gran richiesta è stato concesso anche un bis, sia i cantanti sia la giovane pianista si sono intrattenuti con piacere con gli ospiti della struttura, questi ultimi incuriositi dalla loro bravura e felici di raccontarsi e di conoscerli da vicino.

Ad applaudirli con entusiasmo vi erano anche la Presidente de Il Cerchio Serenella Banconi, insieme ad Alberto Bonfigli, con tutto il personale della struttura protetta e tutti i preziosi volontari, ai quali va uno speciale ringraziamento per la graditissima ospitalità e per aver recepito l’iniziativa dello Sperimentale con la sensibilità giusta e necessaria, condivisa da sempre anche dalla nostra Istituzione, poiché la cura e la tutela della popolazione anziana rappresenta un segno distintivo di una società civile ed evoluta nella quale i nostri anziani non solo rappresentano il passato, ma tramandano l’idea di poter intessere un futuro migliore per le nuove generazioni.

Gli appuntamenti del teatro Lirico Sperimentale continuano con i concerti di Spoleto Soirèe presso l’arena Collicola di Spoleto giovedì 4 agosto alle ore 21.00. Inoltre il giorno sabato 30 luglio presso il Teatro Caio Melisso il Teatro Lirico Sperimentale sarà presente con degli interventi musicali al Festival delle Regioni a cura di FITA nazionale.

E ancora, nell’ambito delle manifestazioni di “Canto per la Valnerina”, il giorno venerdì 22 luglio alle ore 21.30 il Teatro Lirico sarà presente a Scheggino, in Piazza Carlo Urbani all’interno del programma di Neraviglioso con un repertorio incentrato sulle figure femminili, sempre caratteristiche, del teatro d’opera; il giorno 29 luglio alle ore 21.00 a Cascia, in Piazza Aldo Moro, con un programma sul verismo musicale.

Oltre a questi appuntamenti, il Teatro Lirico è impegnato anche in altri concerti in Umbria e fuori Regione.

Ma l’attività cardine del Teatro Lirico Sperimentale sarà la Stagione Lirica Sperimentale 2022 , che inizierà l’11 agosto per terminare il 23 settembre.

Per visionare il Programma della Stagione, https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2022-2/

Mentre, per acquistare i biglietti, https://ticketitalia.com/76-stagione-lirica-sperimentale-2022

Oppure è possibile recarsi direttamente al seguenti punto vendita:

– Tabaccheria CMB piazza della Vittoria n. 24 06049 Spoleto Tel. 0743.47967;

Per informazioni: Tel. 0743.222889 / 338.8562727 / 0743.221645

E-mail: info@ticketitalia.com