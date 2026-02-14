Le speranze della Ducato Futsal durano pochissimo; finisce 11-6 per la CTS

CTS Grafica: Boriosi, Bruschini, Leandri, Pettinato R., Milanesi, Fiore, Pontone, Sunahara, Viccari, Caterbi F., Checcaglini. All. Pagnottini

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Baratta, Trapasso, Rosi, Vitinho, Botteghin, De Moraes, Tanabe, Giusti, Tacchilei, Paolino. All. De Moraes

Arbitri: Piomboni di Città di Castello e Mirri di Perugia (Adegboye di Città di Castello)

Primo tempo (7-2): 1’ e 14’ Tanabe, 3’ 8’ e 17’ Fiore, 5’ Viccari, 6’ Sunahara, 9’Leandri, 13’Milanesi

Secondo tempo (11-6): 2’ Fiore, 3’ Sunahara, 6’Tacchilei, 13’ Giusti, 14’ Fiore, 16’ (rig.) e 19’ Vitinho, 20’ Viccari

Una Ducato Futsal che sembra avere lasciato la testa a Spoleto perde malamente lo scontro diretto in casa della CTS e viene relegata al settimo posto in classifica, agganciata anche dall’Umbrasabina. Numerose le assenze per De Moraes: squalificati Ceccarelli e Vasilache, infortunati Cocco, Del Gallo e D’Angeli, indisponibile Paloni. Trapasso è ancora alla ricerca della forma migliore. Con Paolino in panchina solo per onor di firma, è Stramaccioni (nella foto ndr) che deve rimettere i guanti e difendere la porta spoletina.

Partita che inizia bene (forse troppo) per la Ducato che passa in vantaggio nell’azione di avvio con Tanabe ben servito da Botteghin. Quello che si rivelerà il peccato originale accade poco dopo: angolo a favore della Ducato che genera il pareggio avversario in ripartenza. CTS nettamente superiore che, prima della metà del tempo, si porta sul 5-1 ed inizia a cercare di gestire i ritmi. Un botta e risposta tra Milanesi e Tanabe porta il tabellone sul 6-2, ma non scuote Rosi e compagni. Anzi, prima della fine del tempo, c’è il 7-2 della CTS.

La ripresa inizia malissimo e si va 9-2 per i padroni di casa. De Moraes prova ad inserire il portiere di movimento. La Ducato segna con Tacchilei, ma la rete di Giusti del 4-9 arriva solo dopo la metà del tempo, con gli spoletini carichi anche di cinque falli. Il 10-4 arriva proprio dopo la respinta di un tiro libero da parte di Stramaccioni. Una doppietta di un buon Vitinho rende meno amaro il risultato chiuso dall’11-6 locale allo scadere.

Sabato si torna a giocare al PalaRota contro il Todi; in settimana anche la decisione del Giudice Sportivo sulla eventuale ripetizione del match contro l’Avvera.