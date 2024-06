Le quinte classi della “Sordini” conquistano la Trinity certification

Lunedì 3 Giugno presso l’aula magna della scuola secondaria “Pianciani”, le insegnanti e la referente della scuola primaria “ G. Sordini” Rosanna Caponio hanno accolto le famiglie e gli alunni delle classi V A e V B che nel corso di questo anno scolastico hanno partecipato al laboratorio pomeridiano di potenziamento della lingua inglese, tenuto dall’insegnante Valeria Pierotti.

I bambini con grande orgoglio delle loro famiglie hanno ricevuto la consegna dei diplomi per aver sostenuto e superato brillantemente l’esame “Graded Examination in Spoken English” del Trinity College London, ottenendo così la loro prima certificazione linguistica.

Il Trinity è un ente internazionale che attesta ufficialmente il livello di conoscenza della lingua inglese in base al Quadro Comune Europeo (QCER) e costituisce ormai da anni una valida opportunità formativa che l’Istituto Comprensivo Spoleto 2 propone in continuità agli studenti della scuola primaria e secondaria.

I giovani studenti hanno ricevuto i complimenti del Dirigente scolastico il prof. Andrea Proietti e di tutto il corpo docente per il meritato riconoscimento.