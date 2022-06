Le prossime sedute del Consiglio Comunale

Il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2022-2024 in discussione il 16 e il 23 giugno

Il presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti, sentiti l’Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo riunitisi giovedì 9 giugno, ha comunicato la revoca della seduta inizialmente convocata per lunedì 13 giugno.

Il Consiglio Comunale è stato quindi convocato in seduta ordinaria di I convocazione per giovedì 16 giugno alle ore 15.00 e giovedì 23 giugno alle ore 9.30, per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

1. “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Segreteria Generale – Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

2. “Approvazione Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e relativi allegati.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Responsabile ad interim Dott.ssa D. Bugiantelli