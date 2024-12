Le prossime sedute del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato per giovedì 19 e lunedì 23 dicembre, alle ore 15.30, nella Sala Spoletium del Palazzo comunale. Le sedute verranno trasmesse in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto https://www.youtube.com/@comunespoleto

Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno:

1. “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE ANNO 2025.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

2. “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

3. “INDIVIDUAZIONE DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE PER L’ANNO 2025.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Valorizzazione della Rigenerazione Identitaria Urbana, Rurale, Produttiva e delle Infrastrutture Sostenibili

Dirigente Dott. Geol. V. Ottaviani

4. “RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 388 DEL 19.11.2024 – VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL DLGS.267/2000.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

5, “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 101/2024 R.G. N. 172/2023.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento per il Benessere e l’Innovazione Sociale, Formazione Generale e Sportiva per la Valorizzazione della Persona

Dirigente Dott.ssa Dina Bugiantelli

6. APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE ZONE FARMACEUTICHE ANNO 2024 – ACQUISIZIONE DELLA TITOLARITA’ DELLA FARMACIA IN LOC. SAN MARTINO IN TRIGNANO E CONFERIMENTO DELLA GESTIONE A A.F.C. S.R.L

Relatore Presidente della IV Commissione consiliare permanente – Sig. G. Lucentini

Dipartimento per il Benessere e l’Innovazione Sociale, Formazione Generale e Sportiva per la Valorizzazione della Persona

Dirigente Dott.ssa Dina Bugiantelli

Interpellanze e interrogazioni

7. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza civica” avente ad oggetto “Giro delle 7 chiese.” (prot. n. 45674/11.07.2024);

8. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare avente ad oggetto “Colle San Tommaso – Situazione idrica”. (prot. n. 46225/15/07/2024)

9. Interpellanza dal consigliere Grifoni Prot A-0046581-2024 – avente ad oggetto “Corse pomeridiane navetta linea G”. (prot. n. 46581/16.07.2024);

10. Interpellanza presentata dal consigliere Cretoni avente ad oggetto “Disagi frazione San Giacomo tra mancata attuazione interventi di rigenerazione urbana finanziati con il fondo complementare PNRR, chiusura fontanella dell’acqua e soppressione corsa pomeridiana navetta di collegamento con il centro città”. (prot. n. 56724/05.09.2024).

Mozioni

11. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto “Intitolazione piazza antistante chiesa S.M. Arcangelo di Beroide.” (prot. n. 35697/27.05.2024);

12. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Individuazione di sedi alternative ai plessi scolastici per lo svolgimento delle elezioni del 25 settembre 2022.” (prot. n. 44774/27.07.2022);

13. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Attuazione del progetto del Reddito Alimentare.” (prot. n. 72589/28.11.2022);

14. Mozione presentata dai consiglieri Dottarelli, Cretoni, Grifoni, Imbriani, Profili relativa all’avviso di selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarico di Direttore Galleria civica di arte moderna e sistema museale cittadino. (prot. n. 21114/05.04.2023);

15. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Sistemazione degli ingressi della Città.” (prot. n. 32379/30.05.2023);

16. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Contrassegno rosa identificativo temporaneo.” (prot. n. 39705/03.07.2023);

17. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle iniziative da intraprendere per rendere attrattivo il territorio del comune di Spoleto. (prot. n. 41944/12.07.2023);

18. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Realizzazione tratto di strada per migliorare il collegamento tra la SS 685 delle Tre Valli Umbre e la SP 460.” (prot. n. 42403/14.07.2023).

19. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento Cinque Stelle” avente ad oggetto “Installazione rastrelliere per biciclette e colonnine di ricarica elettrica.” (prot. n. 47610/07.08.2023);

20. Mozione presentata dalla consigliera Loretoni avente ad oggetto “Promuovere iniziative contro ogni forma di violenza subita dalle donne afghane e iraniane.” (prot. n. 64916/25.10.2023);

21. Mozione presentata dalla Conferenza dei Capigruppo su iniziativa del capogruppo Grifoni in merito ad iniziative per ricordare l’azienda grafica Panetto & Petrelli e per dar vita ad un Museo della Grafica utilizzando soprattutto i reperti ancora disponibili dell’Azienda in parola. (prot. n. 66963/06.11.2023);

22. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto 2030” avente ad oggetto “Nuovo asilo nido nell’Alta Marroggia.” (prot. n. 69987/16.11.2023);

23. Mozione presentata dal consigliere Grifoni in merito al servizio di sorveglianza presso i siti storici e culturali della Città. (prot. n. 80832/27.12.2023);

24. Mozione consiliare presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Mozione del Gruppo Insieme per Spoleto per il trasporto gratuito agli over 75 anni”. (prot. n. 10689/05.02.2024);

25. Mozione presentata dalla consigliera Bececco in merito alla Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto. (prot. n. 16930/28.02.2024);

26. Mozione presentata dalla consigliera Coltorti avente ad oggetto “Iniziative atte a proteggere bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai messaggi dannosi veicolati dai social media e che trasmettono modelli di bellezza irrealisticamente perfetti, minando la loro autostima e il loro benessere mentale e fisico”. (prot. n. 20914/14.03.2024);

27. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto “Patti educativi”. (prot. n. 22638/21.03.2024);

28. Mozione presentata dai Consiglieri Maso e Filippi avente ad oggetto “Proposta di intitolazione a Luigi Profili (1911-1977) di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico.” (prot. n. 42853/28.06.2024);

29. Mozione presentata dal Gruppo misto “Iniziative volte al contrasto dell’isolamento sociale volontario denominato Hikikomori (prot. n. 46403/15.07.2024);

30. Mozione presentata dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Intitolazione del largo all’ingresso nord della Citta’ di Spoleto che collega via Pietro Conti, via Flaminia ed il raccordo S.S. 295, adiacente al Conad Superstore, al ten. col. Alberto Bechi Luserna, medaglia d’oro al valor militare alla memoria”. (prot. n. 47129/18.07.2024);

31. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Mozione sulla ipotesi di termovalorizzatore”. (prot. n. 49191/29.07.2024);

32. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Piano scuole”. (prot. n. 55259/29.08.2024);

33. Mozione presentata dal Gruppo Misto avente ad oggetto: “Proposta di intitolazione a Maria Antonietta Ugolini di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico”. (prot. n. 65876/14.10.2024);

34. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione di un centro di riuso”. (prot. n. 75276/27.11.2024).