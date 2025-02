Le prossime sedute del Consiglio comunale: 17 e 20 febbraio

​Torna a riunirsi il massimo consesso cittadino. La seduta del Consiglio comunale è stata convocata per lunedì 17 febbraio alle ore 9.30. Qualora la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno, nel corso della stessa, di tale “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato per giovedì 20 febbraio 2025, alle ore 15.30.

Questi i punti all’ordine della prossima seduta:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

1. “RIESAME DELLA OSSERVAZIONE PRESENTATA CON PROT. 18684 DEL 25.03.2019 ALLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PARTE STRUTTURALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 04/02/2019 A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. DELL’8 OTTOBRE 2024.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Dott. D. Filippi

Dipartimento Valorizzazione della Rigenerazione Identitaria Urbana, Rurale, Produttiva e delle Infrastrutture Sostenibili

Dirigente Arch. S. Spitella

2. “ADOZIONE VARIANTE GEOMORFOLOGICA AL PIANO REGOLATORE GENERALE PARTE STRUTTURALE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMI 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 1 DEL 21/01/2015 A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, 27 LUGLIO 2023.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Dott. D. Filippi

Dipartimento Valorizzazione della Rigenerazione Identitaria Urbana, Rurale, Produttiva e delle Infrastrutture Sostenibili

Dirigente Arch. S. Spitella



3. “INDIVIDUAZIONE DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE PER L’ANNO 2025.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Valorizzazione della Rigenerazione Identitaria Urbana, Rurale, Produttiva e delle Infrastrutture Sostenibili

Dirigente Arch. S. Spitella



4. ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE ANNO 2025.

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi



5. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

Interpellanze e interrogazioni

6. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare avente ad oggetto “Colle San Tommaso – Situazione idrica”. (prot. n. 46225/15/07/2024)

7. Interpellanza presentata dal consigliere Cretoni avente ad oggetto “Disagi frazione San Giacomo tra mancata attuazione interventi di rigenerazione urbana finanziati con il fondo complementare PNRR, chiusura fontanella dell’acqua e soppressione corsa pomeridiana navetta di collegamento con il centro città”. (prot. n. 56724/05.09.2024).

8. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Interventi nelle scuole”. (prot. n. 3714/22.01.2025);

9. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito alla gestione dei musei. (prot. n. 4108/23.01.2025);

10. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito al completamento dei lavori nell’area adiacente al parcheggio in via Fratelli Cervi. (prot. n. 4109/23.01.2025);

11. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Stato della pulizia e manutenzione dei tombini e delle caditoie stradali.” (prot. n. 4203/23.01.2025);

12. Interrogazione presentata dal consigliere Grifoni in merito alla palestra ITIS. (prot. n. 5107/28.01.2025);

13. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito all’evento “Premio Ilario Castagner.” (prot. n. 7602/10.02.2025);

14. Interrogazione presentata dai consiglieri Bececco, Catanossi, Cintioli, Cretoni, Dottarelli, Grifoni, Imbriani, Piccioni, Profili avente ad oggetto “Piano industriale cementificio Colacem (ex Cementir) ed eventuale bonifica dell’area.” (prot. n. 7766/10.02.2025).

Mozioni

15. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Contrassegno rosa identificativo temporaneo.” (prot. n. 39705/03.07.2023);

16. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Realizzazione tratto di strada per migliorare il collegamento tra la SS 685 delle Tre Valli Umbre e la SP 460.” (prot. n. 42403/14.07.2023).

17. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento Cinque Stelle” avente ad oggetto “Installazione rastrelliere per biciclette e colonnine di ricarica elettrica.” (prot. n. 47610/07.08.2023);

18. Mozione presentata dalla consigliera Loretoni avente ad oggetto “Promuovere iniziative contro ogni forma di violenza subita dalle donne afghane e iraniane.” (prot. n. 64916/25.10.2023);

19. Mozione presentata dalla Conferenza dei Capigruppo su iniziativa del capogruppo Grifoni in merito ad iniziative per ricordare l’azienda grafica Panetto & Petrelli e per dar vita ad un Museo della Grafica utilizzando soprattutto i reperti ancora disponibili dell’Azienda in parola. (prot. n. 66963/06.11.2023);

20. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto 2030” avente ad oggetto “Nuovo asilo nido nell’Alta Marroggia.” (prot. n. 69987/16.11.2023);

21. Mozione presentata dal consigliere Grifoni in merito al servizio di sorveglianza presso i siti storici e culturali della Città. (prot. n. 80832/27.12.2023);

22. Mozione presentata dalla consigliera Bececco in merito alla Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto. (prot. n. 16930/28.02.2024);

23. Mozione presentata dalla consigliera Coltorti avente ad oggetto “Iniziative atte a proteggere bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai messaggi dannosi veicolati dai social media e che trasmettono modelli di bellezza irrealisticamente perfetti, minando la loro autostima e il loro benessere mentale e fisico”. (prot. n. 20914/14.03.2024);

24. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto “Patti educativi”. (prot. n. 22638/21.03.2024);

25. Mozione presentata dai Consiglieri Maso e Filippi avente ad oggetto “Proposta di intitolazione a Luigi Profili (1911-1977) di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico.” (prot. n. 42853/28.06.2024);

26. Mozione presentata dal Gruppo misto “Iniziative volte al contrasto dell’isolamento sociale volontario denominato Hikikomori (prot. n. 46403/15.07.2024);

27. Mozione presentata dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Intitolazione del largo all’ingresso nord della Citta’ di Spoleto che collega via Pietro Conti, via Flaminia ed il raccordo S.S. 295, adiacente al Conad Superstore, al ten. col. Alberto Bechi Luserna, medaglia d’oro al valor militare alla memoria”. (prot. n. 47129/18.07.2024);

28. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Piano scuole”. (prot. n. 55259/29.08.2024);

29. Mozione presentata dal Gruppo Misto avente ad oggetto: “Proposta di intitolazione a Maria Antonietta Ugolini di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico”. (prot. n. 65876/14.10.2024);

30. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione di un centro di riuso”. (prot. n. 75276/27.11.2024).

31. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Riqualificazione della stazione ferroviaria e miglioramento della connettività con Piazza d’Armi.” (prot. n. 5969/31.01.2025).