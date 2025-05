Le proposte del Consiglio comunale dei bambini e delle bambine

Si è svolta ieri, giovedì 29 maggio, la seduta del “Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine” nella Sala Spoletium di Palazzo comunale. È giunto così al termine il progetto promosso e curato dall’associazione Centro Culturale Città Nuova Forum per la Costituzione, con il patrocinio del Comune di Spoleto, che quest’anno è stato segnato dalla scomparsa del professore Luigi Sammarco, anima del progetto per oltre 20 anni e fondatore dell’associazione.

Gli incontri del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini, composto da alunne e alunni delle quinte elementari delle scuole primarie XX Settembre e San Giacomo (Viola Tosti – sindaco, Tommaso Ricci – vicesindaco, Kristian Panetto – presidente del Consiglio comunale, Bianca Fabrizi, Flaminia Gentili, Giulio Sidoni, Nicolas Marcelli e Pietro Mattiangeli), si sono svolti nel corso dell’anno nella sede del Digipass Spoleto in via Busetti grazie alla preziosa attività della dottoressa Giuliana Rippo, che ha svolto il ruolo di facilitatore.

“Ogni lunedì del mese le alunne e gli alunni hanno approfondito la conoscenza del mondo delle istituzioni cittadine, incontrandone i rappresentanti che hanno relazionato sui principi fondanti della Democrazia e sui Diritti Internazionali dell’infanzia. Nel corso degli incontri sono stati affrontati anche tematiche legati all’ambiente e all’integrazione, ragionando insieme su disagio sociale, solidarietà, volontariato, educazione alla Pace – ha spiegato ieri il nuovo presidente dell’associazione Centro Culturale Città Nuova Forum per la Costituzione, Bruno Toniolatti – È stato un vero laboratorio di democrazia che le bambine e bambini hanno portato avanti con grande serietà e rispetto reciproco, con domande sempre in argomento e interessanti. Continueremo a portare avanti, insieme alle istituzioni locali, il grande lavoro fatto dal professor Luigi Sammarco in questi anni”.

Ieri la sindaca Viola Tosti e il vicesindaco Tommaso Ricci hanno presentato le proposte elaborate dal Consiglio comunale dei bambini e delle bambine: più parchi verdi per giocare, anche uno per quartiere, con panchine e fontane; piste ciclabili sicure dove poter andare in bicicletta lontani dalle auto; l’istituzione della Giornata delle idee, un’occasione dove poter dire cosa piace o cosa cambiare della città; iniziative per aiutare gli animali randagi; la creazione di un orto solidale dove adulti e bambini insieme possano coltivare frutta e verdura per poi donarle a chi ne ha più bisogno.​