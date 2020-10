Le Pro Loco per il San Matteo degli Infermi

Le Pro Loco di Spoleto, San Giacomo, Baiano, Protte, Spina, San Brizio : “L’accusa agli spoletini di campanilismo e insensibilità è meschina”

La Pro Spoleto “Antonio Busetti” e la Pro Loco di San Brizio, la Pro Loco di Baiano, la Pro Loco di Protte, La Pro Loco della Spina di Campello, la Pro Loco di Sam Giacomo, sono a fianco della città mobilitata in difesa dell’Ospedale DEA contro il progetto della Giunta Regionale di svuotarlo dei reparti e servizi trasformandolo in esclusivo Centro Covid. L’accusa agli spoletini di campanilismo e insensibilità è meschina. Spoleto ha offerto disponibilità ad accogliere un numero di posti letto Covid, con medici e infermieri qualificati, proporzionato alla propria consistenza ospedaliera come ogni altra città, ma non accetta la disattivazione, neanche temporanea, dei reparti essenziali – a cominciare da chirurgia, medicina e punto nascita – per una deportazione che sarebbe definitiva. In proposito Spoleto, già ingannata dalle precedenti Amministrazioni regionali, non è tacitabile con promesse politiche. E il fatto di non avere propri rappresentanti in Regione non può farne una vittima con la motivazione occasionale dell’emergenza. L’Ospedale DEA non è un ufficio burocratico, è il servizio primario della vita degli abitanti e visitatori del comprensorio. La questione ospedaliera Spoleto-Foligno non può essere forzata col pretesto Covid. Nata dal rifiuto degli amministratori folignati di creare un ospedale unico intermedio, andrà risolta con un vero bilanciamento funzionale a beneficio di tutta la Valle Umbra e Valnerina. Fin qui è stata solo emigrazione di reparti, servizi e primari verso Foligno, la quale peraltro non è così che risolverà i suoi segnalati problemi. La Pro Spoleto chiede a tutte le forze politiche di accantonare ogni divisione e ottenere dalla Regione che ripensi il suo progetto per concordare una solidale ripartizione dei “reparti epidemia” in tutti i principali nosocomi umbri. Escluso che possa esserlo solo Spoleto, cioè proprio l’Ospedale più controindicato e reso dalle direttive regionali depotenziato di reparti e personale.

Pro Loco di Spoleto

Pro Loco di San Brizio

Pro Loco della Spina di Campello

Pro Loco di Protte

Pro Loco di San Giacomo