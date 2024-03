Il torneo è organizzato dalla Pro Loco di Collerisana, si giocherà al ‘Capitini’ di San Giacomo

Sono aperte le iscrizioni al Torneo di calcio a 5 promosso e organizzato dalla Proloco di Collerisana aperto a tutte le Proloco del territorio spoletino e dei Comuni vicini. Obiettivo dell’iniziativa, oltre a quello sportivo e ricreativo, è quello di creare occasioni di incontro e convivialità in un territorio vastissimo e anche per questo tendente alla chiusura in piccole comunità.

