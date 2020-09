Le porte del PalaBarton si riaprono ai tifosi per Perugia-Modena di Supercoppa

Block Devils al lavoro in vista del match di domenica contro Modena, valido per la semifinale d’andata di Supercoppa. Ter Horst: “Sarà importante mettere in campo una prestazione robusta in battuta e a muro. La nostra è una squadra fisicamente molto forte e se battiamo bene possiamo poi sfruttare al meglio tutta la nostra fase break”

Con l’allenamento congiunto di ieri sera si è conclusa la preparazione estiva della Sir Safety Conad Perugia.

Da oggi pomeriggio, quando sarà in programma l’allenamento tecnico al PalaBarton, tutti focalizzati sul match casalingo di domenica sera (ore 20.35, diretta su Raisport) quando a Pian di Massiano arriverà la Leo Shoes Modena per l’andata della semifinale della Del Monte® Supercoppa (ritorno a Modena domenica 20).

Per questo Heynen ed il suo staff concentreranno il lavoro sullo studio dell’avversario e sugli accorgimenti tecnico-tattici da adottare in campo, fissando l’obiettivo sui fondamentali e sulle situazioni di gioco più importanti per fronteggiare al meglio Modena.

Una Modena che arriva al PalaBarton reduce dal successo di ieri contro Trento nell’allenamento congiunto disputato al PalaPanini. Diversi i cambiamenti operati rispetto alla passata stagione con coach Giani che potrà contare sull’apporto dei confermati Christenson in regia e Mazzone al centro. Tutto nuovo il resto del sestetto di partenza con il ritorno di Vettori nel ruolo di opposto, l’arrivo di Stankovic al centro, gli sbarchi dell’ex bianconero Petric, dell’azzurro Lavia e del tedesco Karlitzek in posto quattro e l’acquisto del libero francese Grebennikov a comandare la seconda linea.

Roster pertanto di assoluto valore per la Leo Shoes con Perugia pronta naturalmente a giocarsi tutte le proprie carte per staccare il pass per la finalissima dell’Arena di Verona.

“Negli ultimi due mesi abbiamo fatto un grande lavoro, migliorando sempre giorno dopo giorno”, dice lo schiacciatore olandese Thijs Ter Horst. “Domenica inizia finalmente la stagione subito con una partita molto importante. Sarà bello dopo tanti mesi fermi, poi giocare contro Modena dà sempre sensazioni particolari e non vedo l’ora di scendere in campo. Per noi e per il nostro gioco sarà importante mettere in campo una prestazione robusta in battuta e a muro. La nostra è una squadra fisicamente molto forte e se battiamo bene possiamo poi sfruttare al meglio tutta la nostra fase break”.

Pubblicata l’ordinanza della Regione

Pubblicata oggi pomeriggio sulla gazzetta ufficiale l’Ordinanza della Regione Umbria che apre le porte del PalaBarton al 25% della capienza per il match di domenica 13 settembre tra Sir Safety Conad Perugia e Leo Shoes Modena, valido per l’andata delle semifinali della Del Monte® Supercoppa.

In relazione a quanto sopra la società bianconera comunica che da domani venerdì 11 settembre a partire dalle ore 13:00 sarà possibile acquistare il biglietto per gli abbonati della passata stagione che godranno del diritto di prelazione fino alle ore 13:00 di sabato 12 settembre quando, in caso di eventuali rimanenze, verrà aperta la vendita libera.

Si ricorda che l’acquisto è possibile solo online sul sito www.vivaticket.com e che potranno essere utilizzati i voucher richiesti per la stagione 2019-2020. Per acquistare il biglietto occorrerà il codice del singolo abbonamento alla voce: Cod. Accesso. La biglietteria al palazzetto rimarrà pertanto chiusa.

Per poter acquistare il biglietto è necessario inserire obbligatoriamente nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono. Il nome del biglietto dovrà tassativamente corrispondere alla persona che verrà a vedere la partita.

Il prezzo del biglietto, comprensivo dei costi di prevendita, sarà di € 30,00 per i settori GRADINATE II° ANELLO, CURVA SAN MARCO e CURVA BLOCK DEVILS. I settori TRIBUNA VIP e DISTINTI saranno riservati agli sponsor della società bianconera.

Nelle prossime ora la Sir Safety Conad Perugia comunicherà tutte le modalità di accesso al palazzetto per domenica.