Le opere di Morena Condò e Cristina Gentile in mostra alla Galleria Eclettica

Dal 4 al 12 giugno, Rocca dei Perugini, via Porta Fuga 4, Spoleto

La Galleria Eclettica del Maestro Giuliano Ottaviani presenterà dal 4 al 12 giugno le opere di Morena Condò e Cristina Gentile, due artiste non tradizionali, due modi di sperimentare e scandagliare l’esperienza emotiva umana che portano l’una a trasmettere la propria vivacità interiore ai soggetti rappesentati e l’altra a smascherarne l’ombra e la natura nascosta, e per chi osserva hanno entrambe un effetto liberatorio. “Fondere i colori, enfatizzare i vuoti, rendere l’acqua protagonista del dipinto” è il racconto di Morena Condò e sembra di essere lì con lei ad ammirare coi suoi occhi le armonie formarsi, mentre di Cristina Gentile la Dott.ssa Francesca Misasi scrive “Pittrice feconda e immaginifica ha scelto di mostrare l’invisibile, l’imperscrutabile, tutto ciò che la coscienza rifiuta per non caricarsi di sensi di colpa e di dannose frustrazioni”. Una passione esplosiva e contagiosa, una stima reciproca sia a livello personale che artistico, presentate insieme si rivelano in sintonia e rafforzano gli aspetti decisi di entrambe gli stili.

MORENA CONDÓ https://moco-art.com/

CRISTINA GENTILE www.cristinagentile.it

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19 in via Porta Fuga 4 presso la Rocca dei Perugini, Corso Garibaldi Spoleto.