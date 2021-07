Le nuove voci dello Sperimentale tornano a Spoleto d’Estate

Arena Collicola, venerdì 23 luglio, ore 19

Rinnovata anche per il 2021 la collaborazione tra il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” e il Comune di Spoleto, nell’ambito della manifestazione Spoleto d’Estate. Anche quest’anno, infatti, le nuove voci dello Sperimentale risuoneranno all’Arena Collicola, lo spazio allestito dal Comune di Spoleto nel Cortile dell’omonimo palazzo. Il primo spettacolo – previsto per domani, venerdì 23 luglio 2021, alle ore 19.00 – prevede un programma intitolato “Tra tragedia e commedia” – parte 1. Il programma, ideato dal neo-condirettore artistico Enrico Girardi, si compone poi di una seconda parte, che sarà oggetto del concerto di sabato 31 luglio 2021 alle ore 19.00, sempre all’Arena Collicola.

Protagonisti della serata i vincitori del Concorso “Comunità Europea” 2020 e 2021 – Sara Cortolezzis (soprano), Oronzo D’Urso (tenore), Maria Stella Maurizi (soprano), Matteo Lorenzo Pietrapiana (basso-baritono), Elena Salvatori (soprano) e Andrea Vincenti (tenore) – che si esibiranno in brani e duetti tratti da Opere di Gaetano Donizetti, Franz Lehár, Pietro Mascagni, Wolfgang Amadeus Mozart e Giuseppe Verdi. Al pianoforte il Maestro Luca Spinosa.

INGRESSO GRATUITO su prenotazione obbligatoria a biglietteria@tls-belli.it, oppure al numero 338.8562727. Si ricorda che è necessario presentarsi ai concerti muniti di mascherina almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, al fine di poter effettuare le rilevazioni previste dalle disposizioni anti Covid-19 .

Le giovani voci, inoltre, si esibiranno nei prossimi mesi in occasione della 75ma Stagione Lirica Sperimentale, che si terrà dal 6 agosto al 25 settembre a Spoleto e nei principali teatri dell’Umbria, e in diversi concerti tra Spoleto, la Valnerina e il Lazio. BIGLIETTI DELLA STAGIONE IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 – Piazza della Vittoria, 25) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Per informazioni chiamare il numero 338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

I concerti in collaborazione con il Comune di Spoleto si terranno presso l’Arena Collicola nel cortile dell’omonimo palazzo a Spoleto, dal 23 luglio al 18 agosto 2021 [prossime date: 31 luglio, ore 19.00; 3 e 13 agosto, ore 21.00; 18 agosto, ore 19.00]. Il concerto alle Cave di Riano si terrà il 26 luglio 2021, alle ore 21.00; mentre i concerti in Valnerina dal 29 luglio al 17 agosto 2021 [Cascia – 29 luglio ore, 21.00; Scheggino – 1° agosto, ore 21.00; Vallo di Nera – 17 agosto, ore 21.00]. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, su prenotazione . Per informazioni e prenotazioni dei CONCERTI scrivere a biglietteria@tls-belli.it o chiamare il numero 338.8562727.

Immagine di archivio Due Mondi News