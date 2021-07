Le nuove voci del Teatro Lirico Sperimentale alle Cave di Riano

Lunedì 26 luglio, alle ore 21.30

Le nuove voci del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” si esibiranno domani – lunedì 26 luglio, alle ore 21.30 – al Teatro nelle Cave di Riano, in occasione della XIV edizione della manifestazione estiva rianese. L’affascinante e suggestivo spazio scenico delle cave di tufo ospiterà una serata di LIRICA SOTTO LE STELLE della Provincia Romana.

La prima parte della serata vedrà esibirsi le voci vincitrici del Concorso di Spoleto in una selezione di arie e duetti curata dal Professor Enrico Girardi. «Si tratta di una serie di episodi contenuti nella gloriosa tradizione dell’opera buffa/comica – commenta il neo-condirettore artistico dell’Istituzione spoletina Girardi – fatta eccezione del brano iniziale, scelto proprio in ragione del suo carattere introduttivo, poiché dà l’abbrivio a un’opera tragica come Aida. Chi ritiene che l’opera buffa rechi con sé meno peso drammatico dell’opera seria settecentesca o del melodramma ottocentesco, sbaglia. Anzi, se c’è un aspetto che caratterizza i titoli comici – come quelli di Mozart, Donizetti e Verdi che fanno parte del nostro programma – è proprio l’estrema varietà delle corde drammatiche che vi sono contenute». Protagonisti i vincitori del Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici di Spoleto 2020 e 2021 – Sara Cortolezzis (soprano), Oronzo D’Urso (tenore), Maria Stella Maurizi (soprano), Matteo Lorenzo Pietrapiana (basso-baritono), Elena Salvatori (soprano) e Andrea Vincenti (tenore) – che si esibiranno in arie e duetti tratti da Opere di Gaetano Donizetti, Wolfgang Amadeus Mozart e Giuseppe Verdi. Al pianoforte il maestro Luca Spinosa.

La seconda parte della serata, invece, vedrà esibirsi il Coro della Schola Cantorum Sol Artium di Monterosi.

INGRESSO LIBERO su prenotazione al numero 327.8607819 (dalle ore 10.00 alle ore 15.00) e il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro alle Cave, dalle ore 18.00 fino ad esaurimento posti. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina durante tutta la permanenza nei luoghi del Teatro.

L’evento è sponsorizzato da Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana, Presidente Mario Porcu, Vicepresidente Federico Chicca. Si ringraziano inoltre il Sindaco di Riano Ermelindo Vetrani, l’Assessore alla Cultura Gabriele Fagnani e il Presidente dell’Associazione Culturale “Teatro nelle Cave di Tufo”, Danilo Rossi.

Le giovani voci, inoltre, si esibiranno nei prossimi mesi in occasione della 75ma Stagione Lirica Sperimentale, che si terrà dal 6 agosto al 25 settembre a Spoleto e nei principali teatri dell’Umbria, e in diversi concerti tra Spoleto, la Valnerina e il Lazio. BIGLIETTI DELLA STAGIONE IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 – Piazza della Vittoria, 25) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Per informazioni chiamare il numero 338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.