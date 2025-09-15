Le nozze di Figaro: tre recite dedicate alle scuole a Spoleto e a Perugia

    • Anche nell’ambito della 79a stagione, il Teatro Lirico Sperimentale ha rinnovato il proprio impegno nella formazione del pubblico giovane proponendo tre recite scolastiche dell’opera Le nozze di Figaro, capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart.

     

    Al Teatro Nuovo di Spoleto è andata in scena questa mattina, lunedì 15 settembre, la prima delle tre recite, le prossime si terranno martedì 16 settembre sempre a Spoleto e giovedì 18 settembre al Teatro Morlacchi di Perugia, con inizio alle ore 9.30.

     

    Con la direzione di Marco Angius, la regia e le scene di Henning Brockhaus e i Solisti del Lirico Sperimentale, l’opera viene rappresentata nella sua struttura originale con alcuni tagli – nel rispetto delle regolari tempistiche dell’attività didattica – e l’aggiunta di un narratore che guida il giovane pubblico per una migliore fruizione.

     

     

    L’iniziativa – che quest’anno per la prima volta si realizza anche a Perugia – rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i giovani al mondo dell’opera lirica, permettendo loro di vivere un’esperienza culturale intensa e immersiva in un contesto teatrale autentico e stimolante. Le recite per le scuole – per le quali sono proposte speciali riduzioni ai prezzi dei biglietti e l’ingresso gratuito dei docenti accompagnatori – costituiscono ormai un appuntamento consolidato della stagione dello Sperimentale, pensato per incoraggiare la curiosità, l’ascolto consapevole e la partecipazione attiva delle nuove generazioni al patrimonio musicale e teatrale.

