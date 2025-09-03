“Le nozze di Figaro” chiude la 79a Stagione lirica sperimentale

  Settembre 3, 2025
  CULTURA
    • La 79a Stagione lirica sperimentale si chiude con l’opera buffa in quattro atti Le nozze di Figaro, composta da Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte nel 1786. L’opera fa parte insieme a Don Giovanni (1787) e Così fan tutte (1790) della celebre Trilogia dapontiana, che raccoglie i tratti principali del teatro musicale del Settecento anticipando gli sviluppi ottocenteschi del genere buffo.

     

    Con la direzione di Marco Angius e la regia di Henning Brockhaus. Interpreti, i solisti del Teatro Lirico Sperimentale.

     

    La conferenza di presentazione dell’opera si terrà venerdì 12 settembre alle ore 18.00 al Teatro Nuovo, il Direttore artistico Enrico Girardi dialogherà con Marco Angius e Henning Brockhaus. In occasione della conferenza, verrà consegnato il Premio Spoleto Gioielli al cantante dello Sperimentale che avrà dimostrato le migliori attitudini sceniche nel corso della stagione.

