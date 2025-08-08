“Le notti del Vino”, aperte le prenotazioni per la cena sul Ponte delle Torri

Si terrà venerdì 22 agosto, e non più sabato 16, l’iniziativa Le notti del vino, una cena degustazione sul Ponte delle Torri organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino.

L’appuntamento, inserito nel cartellone di Accade d’estate a Spoleto 2025, prevede la partecipazione solo su prenotazione chiamando Maggioli Cultura a Palazzo Collicola al numero 0743.46434 o scrivendo all’email spoletomusei@gmail.com.

L’orario di ingresso è fissato per le 20.30.

Il menu prevede un antipasto di misticanza con radicchio, arancia e mandorle tostate su carpaccio di tacchino al balsamico, fazzoletto di crepes al tartufo nero estivo “Coccia” come primo piatto, guanciola di manzo al Sagrantino con schiacciata di patate rosse al rosmarino di secondo e cremoso di tiramisu e cialda croccante come dessert.







Per quanto riguarda i vini verrà servita una selezioni di Sagrantino, Rosso di Montefalco e Spoleto DOC Trebbiano spoletino.