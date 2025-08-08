“Le notti del Vino”, aperte le prenotazioni per la cena sul Ponte delle Torri

  • Redazione
  • Agosto 8, 2025
  • Culturali
    • Si terrà venerdì 22 agosto, e non più sabato 16, l’iniziativa Le notti del vino, una cena degustazione sul Ponte delle Torri organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino.

    L’appuntamento, inserito nel cartellone di Accade d’estate a Spoleto 2025, prevede la partecipazione solo su prenotazione chiamando Maggioli Cultura a Palazzo Collicola al numero 0743.46434 o scrivendo all’email spoletomusei@gmail.com.

    L’orario di ingresso è fissato per le 20.30.

    Il menu prevede un antipasto di misticanza con radicchio, arancia e mandorle tostate su carpaccio di tacchino al balsamico, fazzoletto di crepes al tartufo nero estivo “Coccia” come primo piatto, guanciola di manzo al Sagrantino con schiacciata di patate rosse al rosmarino di secondo e cremoso di tiramisu e cialda croccante come dessert.



    Per quanto riguarda i vini verrà servita una selezioni di Sagrantino, Rosso di Montefalco e Spoleto DOC Trebbiano spoletino.

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....
    Aurelio Fabiani 2025-05-09 16:47:42
    Immagino quindi Sergio, che tu vorresti come il 14 dicembre 2023. A proposito, come è che hai votato? Ricordaci anche.....
    Aurelio Fabiani 2025-04-29 11:29:59
    Ambeh e che li ha incontrati a fare i Comitati se non ha descritto il percorso e i tempi di.....
    OCCHIOOO 2025-04-17 13:59:25
    Alcuni reparti di eccellenza… Credo sia riduttivo! Esiste a una petizione di 10.055 cittadini che vuole ripristinati tutti quelli prima.....