Le Miniere di Morgnano sui banchi di scuola

Prosegue l’attività dell’Associazione Amici delle Miniere attraverso l’incontro presso l’I.I.S.

“G. Spagna-F.lli Campani” di Spoleto grazie alla disponibilità della Dirigente Prof.ssa Rita

Scagliola a donare il lavoro prodotto dalla ricerca degli studenti per una valorizzazione dei

suoi contenuti.

Ciò è stato possibile grazie ai materiali “Area di progetto del biennio 1996-1997” degli

alunni dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “F.lli Campani” di Spoleto che ha visto il Prof.

Aurelio Fabiani come coordinatore.

Accanto ad un’indagine tecnico-scientifica a tutto campo: dallo studio del sottosuolo al

disegno di strutture ed apparecchiature con i ragazzi seguiti dall’Ingegnere Giovan Battista

Francesconi, dalla ricerca iconografica a quella economica, si colloca una interessante

serie di interviste ad ex lavoratori della miniera, per ricostruire la mentalità, la vita, i conflitti

sociali, le emozioni degli uomini.

– L’idea del progetto nasce da varie motivazioni, la possibilità che questo studio sulle

Miniere ci consentiva di sollevare la nostra piccola impresa da una condizione di

occasionalità, per inserirla in un quadro di ricerca sull’industria a Spoleto – testimonia il

Prof. Aurelio Fabiani.

– La raccolta di memorie e di cartografie a noi donate – dice Vincenza Campagnani

presidente dell’Associazione -, rappresenta una grande ricchezza sociale e storica, perché

è con gli studenti e con i loro approfondimenti che si esalta e si prende coscienza di un

periodo storico durato quasi 100 anni (1881-1961), importantissimo per Morgnano, ma

soprattutto per la città di Spoleto.

Furono gli stessi minatori e tecnici durante le attività dell’Associazione a prendere iniziative

nelle scuole: Sabatino Cestari, Giuliano del Bello, Stelvio Murasecchi, Benigno Fabi,

Altero Magna, andavano spesso a raccontare agli studenti cosa era accaduto in quel

periodo di storia delle miniere, perché quei sacrifici, quei cambiamenti fossero

testimonianza da non dimenticare… per questo la presidente Vincenza Campagnani ha

richiesto una collaborazione diretta con l’Istituto,e che prossimamente vedrà anche il

coinvolgimento di tutte le scuole presenti nel territorio anche attraverso un bando per

borse di studio per premiare le scuole dei vari indirizzi affinché esempi come questo

vengano replicati.

Un ringraziamento sentito ancora ai presenti che hanno mantenuto e protetto questi

materiali, per l’Associazione Amici delle Miniere importantissimi perché si rappresenta una

Scuola che impegna e sollecita proficuamente le menti e le sensibilità dei nostri ragazzi.

Cogliamo l’occasione per ricordare che il Museo è aperto al pubblico il sabato dalle 16,00

alle 18,00 e la domenica dalle 10,00 alle 12,00