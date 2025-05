“Le Mille e una Storia” domenica 18 maggio, Sala Pegasus

Un concerto rivolto alla musica vocale da camera francese e a due figure letterarie affascinanti come quelle di Don Chisciotte e Shéhérazade, accomunate dall’essere una storia nella storia e dall’aver ispirato tanta letteratura successiva sia in Occidente sia in Oriente. Don Quichotte à Dulcinée è l’ultima opera di Ravel, in cui egli con estrema raffinatezza rievoca il clima di una Spagna fantasiosa e immaginaria. Ravel infatti compose queste tre canzoni, prima che lo colpisse la malattia cerebrale che gli impedì di completare l’orchestrazione di questi brani, che erano stati commissionati per il film Don Quichotte di Wilhelm Pabst del 1933, il cui protagonista era il celebre basso russo Feodor Chaliapin. Per lo stesso film furono dunque composte da Jacques Ibert le splendide Quatre chansons de Don Quichotte, che di fatto sostituirono il lavoro di Ravel. Shéhérazade, in cui Ravel riprende quasi letteralmente il declamato e la vocalità debussiane, è un caleidoscopio di immagini diverse del continente orientale, che evocano il coraggio, l’astuzia e la sapienza di Shéhérazade, eroina moderna che riesce a interrompere la serie infinita di femminicidi intrapresa dal Sultano tradito. Ad interpretare questi capolavori del Novecento saranno il baritono Maurizio Cascianelli (Teatro dell’Opera di Roma), la mezzosoprano Anna Pennisi (per lungo tempo in Francia e già vincitrice del Concorso del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto) e la pianista Lucia Sorci, mentre Tommaso Iacchettini, giovane allievo di Anna Leonardi, leggerà i brani letterari. Ma l’evento non si esaurisce qui poiché l’Associazione organizzatrice ha riservato una sorpresa per il pubblico che interverrà. Infatti il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2 Andrea Proietti ha accolto l’invito ad una collaborazione, per realizzare uno spettacolo nel quale attivare un approfondimento e un confronto tra arti figurative e musica, in un’esperienza didattica interdisciplinare nel quale fossero coinvolti gli alunni. Hanno prontamente aderito le classi 2D Pianciani, 2D Manzoni, 2C Pianciani, 3C Manzoni coordinate e seguite dai Docenti Marta Biletti, Maria Emilia Ciannavei e Daniele Scarabottini. Gli elaborati artistici prodotti saranno visibili nella galleria d’arte di Via Plinio il Giovane 6, sede dell’Associazione, a partire da sabato 17 maggio. Il brindisi che seguirà, come d’abitudine, il concerto sarà un’ulteriore occasione per prendere visione degli elaborati prodotti dagli allievi, sotto la guida ed il coordinamento dei docenti coinvolti. L’Associazione Officina d’Arte e Tessuti si augura che iniziative simili possano essere replicate in un futuro prossimo, poiché è una peculiarità dell’associazione lavorare in dialogo fra diversi linguaggi artistici e con un’attenzione particolare ai giovani.