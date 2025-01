Le iniziative del Comune per il Giorno della Memoria

Due le iniziative organizzate dal Comune al Cinema Sala Pegasus e al Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ per celebrare il Giorno delle Memoria.

Sabato 25 gennaio alle ore 21.00 è in programma lo spettacolo ‘Copenhagen’ della Compagnia Note di Teatro, per la regia di Stefano Galiotto con Stelio Alvino, Stefano Galiotto e Monica Pica, scenografia di Giandomenico Pallucca, effetti sonori Chiara Sabbatini, luci Marco Coldagelli, assistente di palco Stefania Sorbelli.

L’opera, due atti di Michael Frayn, affronta il tema della ricerca sulla fissione nucleare dell’uranio e delle sue applicazioni pratiche fino alle tragedie di Hiroshima e Nagasaki. “Secondo Frayn, il comportamento dell’uomo non può essere mai compreso con assoluta certezza, avvolto com’è nello stesso stato di completa indeterminazione che “sta nel cuore delle cose”. Solo apparentemente in contrasto con i difficili interrogativi, non solo etici, che emergono da questo dramma, fanno da contorno formule matematiche, minimali scenografie volutamente “neutre” e abiti coordinatamente grigi”.

Lunedì 27 gennaio al Cinema Sala Pegasus per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, sono in programma due proiezioni (alle ore 9.00 e alle ore 11.00) del film documentario di Ruggero Gabbai ‘Liliana’ sulla storia della senatrice a vita Liliana Segre.

“L’arresto, la deportazione nei campi di concentramento in cui ha dato l’ultimo struggente addio a suo padre, fino al suo profondo, generoso e ininterrotto impegno sociale per trasmettere alle giovani generazioni un messaggio di libertà e uguaglianza, contro ogni sopraffazione dei diritti umani. Il racconto intimo e personale di una delle donne più importanti del panorama culturale italiano. Una narrazione toccante e attenta che porta sul grande schermo materiali d’archivio inediti, la testimonianza di figli e nipoti, la voce di personaggi pubblici come Ferruccio De Bortoli, Mario Monti, Enrico Mentana, Geppi Cucciari, Fabio Fazio”.

Le proiezioni, ad ingresso gratuito e riservate alle scuole, saranno precedute dai saluti istituzionali dell’assessora Luigina Renzi (proiezione delle 9.00) e del vicesindaco Danilo Chiodetti (ore 11).

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, come “Giornata della Memoria”, per ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio.