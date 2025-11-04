Le imprese di Spoleto premiate per gli 80 anni di Confcommercio

In occasione dell’evento “Imprese Futuro Umbria”, Confcommercio Umbria ha festeggiato gli 80 anni di attività rendendo omaggio alle imprese di tutta l’Umbria che da generazioni rappresentano la forza del commercio, del turismo e dei servizi, custodi di tradizione, qualità e radicamento nel territorio. Tra queste anche alcune aziende dello Spoletino: Hotel Dei Duchi, Tomasini Francia srl, Paoluzzi Maria Rita, Trattoria Al Palazzaccio da Piero.

Le realtà premiate testimoniano come le imprese del commercio e turismo siano un presidio sociale e culturale, capace di coniugare continuità familiare e innovazione.

L’Hotel dei Duchi, inaugurato nel 1959 in occasione del Festival dei Due Mondi, nasce dalla passione della famiglia Tulli per accogliere artisti e pubblico. Oggi, guidato dalla terza generazione, continua a essere punto di riferimento per ospitalità, cultura e spettacolo, con servizi e spazi modernizzati senza perdere il fascino del centro storico di Spoleto.

Con una tradizione orafa che unisce le dinastie Tomasini e Francia, Tomasini Francia Srl

ha festeggiato nel 2015 i 200 anni di attività. Attualmente guidata da Icaro e Giuliana Tomasini con i figli, l’impresa conta oltre 40 dipendenti e rappresenta un’eccellenza nazionale ed internazionale della gioielleria e dell’orologeria.

La trattoria al Palazzaccio da Piero, che ha avuto inizio grazie all’inventiva e all’impegno di Piero Celucco e della moglie Sandra, è ospitata in un casale del 1400 e rappresenta un esempio di cucina tradizionale a conduzione familiare. Oggi la nipote Flavia, insieme alla mamma Danila, porta avanti la passione per le materie prime locali e per la cucina fatta a mano, preservando l’identità e il calore di un’attività storica.

Maria Rita Paoluzi insieme al marito Roberto Moscati e a due dei tre figli, Claudio e Fabio, gestisce oggi un’attività fondata nel 1913, inserita nel Registro nazionale delle imprese storiche, che coniuga il commercio di belle arti, cartoleria e articoli da regalo con servizi professionali di comunicazione visiva, graphic design e packaging.

“Premiare queste imprese – sottolinea il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera, che ha consegnato il premio insieme al presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni – significa riconoscere la forza di chi ha saputo resistere alle sfide del tempo, rinnovandosi senza perdere le radici. Le loro storie rappresentano l’identità economica e civile di Spoleto e dell’Umbria intera. Un grazie speciale a loro, e più in generale, agli imprenditori i del commercio, turismo e servizi che ogni giorno costruiscono comunità e futuro”