Le immagini del nuovo reliquiario di San Ponziano

Per il 1850° anniversario è stato realizzato, dalla “Bottega d’arte F.lli Savi – Orafi in Roma, il nuovo reliquario per conservare la sacra testa del Patrono. L’Archidiocesi ringrazia le Pievanie e tutti coloro che, in modi diversi, hanno contribuito economicamente all’opera: nel ciborio l’Arcivescovo ha inserito la busta dell’avvenuta collocazione della reliquia e la busta con tutti i nomi degli offerenti. Il reliquario, realizzato con bronzo argentato, oro, argento, lapislazuli naturali cabochon e quarzi citrini naturali, è ispirato alla Cattedrale di Spoleto. La forma, infatti, è quella della guglia del campanile, dove in cima è raffigurato S. Ponziano a cavallo. Nei quattro lati, oltre allo stemma dell’Archidiocesi e dell’arcivescovo Boccardo, ci sono vari particolari della facciata e delle arcate del Duomo. Sopra la testa di S. Ponziano c’è una corona d’oro, prelevata dal precedente reliquario, donata dalla comunità pastorale di Norcia tra il 2002 e il 2010 al cui interno c’è questa scritta: “A San Ponziano, protomartire della Chiesa Spoletana-Nursina, i fedeli di Norcia promettono rinnovato impegno di vita cristiana e offrono questa aurea corona”.